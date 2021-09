“Gambetita” Díaz quiere anotar en el clásico

El retorno de Alejandro Diaz en Municipal se podría dar en un juego de campanillas, ante el clásico rival, Comunicaciones. “Estoy con muchas ánsias y energía, y con todo el deseo de vencer en el clásico, un partido que siempre se quiere ganar”, dice “El Gambetita”.

“Estoy muy contento desde que nuevamente entreno con el resto del plantel”, agrega el delantero argentino. “Volver a las prácticas tras una lesión que me sacó de la normalidad es una gran alegría”.

No te alejaste del equipo, siempre estuviste en todos los juegos…

-Estoy con el club en donde me toque estar. En las últimas semanas fue en las gradas en cada partido por la lesión, pero vi al equipo funcionar bien. Y ahora me toca dar mi aporte desde dentro del campo o en la banca…

Y entonces, ¿cómo viste a tus compañeros?

-El equipo viene bien. Mejora dia a dia y se adapta a los que el Profe (José Saturnino Cardozo) pide, mucha intensidad. Nos cuesta un poquito, porque aún no la tenemos, pero trabajamos fuerte para lograrla…

A vos en particular, ¿cómo te va con eso?

-Lo confieso, a mi me cuesta un poquito. Me gusta ir para adelante, pero se me dificulta defender. Pero poco a poco me adapto más.

Botaron algunos puntos…

-Bueno, perdimos puntos y partidos por errores puntuales nuestros; pero si te das cuenta, cada vez cometemos menos yerros y vamos en proceso de llegar muy bien a la parte decisiva del torneo.

Y de la lesión ¿cómo estás?

-Me siento muy bien. Desde hace dos o tres semanas entreno con normalidad. Yo entiendo que la afición roja esté un poco molesta conmigo porque no he rendido lo que esperan, pero el jugador tiene sus altibajos; sin embargo estoy muy comprometido con el grupo para mejorar y aportar lo que tengo de virtudes.

Qué mejor que retornar contra Comunicaciones…

-Y con victoria. Esa es la ilusión siempre y más en los clásicos. No venimos de buena manera de los últimos y lo importante es que ganemos. No importa quien haga los goles, pero me gustaría anotar a mi…