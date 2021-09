“Chucho” López aporta su experiencia a la Selección

“No lo puedo definir bien”, dice Jesús “El Chucho” López jugador del América de México integrante de la selección Nacional de Guatemala. “Pero yo sé que cada partido puede ser el último, y trato de disfrutarlo y hacer mi máximo esfuerzo en la cancha. No importa si es un juego amistoso como frente a Nicaragua, o uno oficial, como podría ser el de una eliminatoria”.

El juego contra los nicaraguenses es el miércoles a las 13:00 horas, en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, y “El Chucho” seguramente será de la alineación inicial que colocará el técnico interino del cuadro nacional, el mexicano Rafael Loredo.

Y Jesús, que ya ha disputado varios partidos con la azul y blanco, está contento por vestir la camiseta chapina nuevamente. “Yo con la afición de Guatemala ya estoy muy encariñado. Y la verdad, les digo que se ilusionen, así como me ilusiono yo, con este nuevo proceso, porque sé que vendrán cosas muy buenas para el equipo. Yo voy a dejar todo en la cancha por la Selección. Por mis compañeros, por mi familia y por mi” dice Jesús acerca de su participación en este microciclo de trabajo.

Nuevos compañeros

Jesús ya esta “adaptado” completamente a los jugadores de la azul y blanco porque ya participó varias veces en partidos de la representación nacional; aunque, en la convocatoria hecha por Rafael Loredo para enfrentar a Nicaragua, conoció a muchos nuevos elementos.

“Yo estoy feliz y contento de conocer a esos nuevos compañeros”, dice “El Chucho”. “Y nada, estoy muy emocionado y motivado, y más que todo ilusionado, por estar de nuevo en la Selección de Guatemala. Porque me tomen en cuenta”.

Y a una semana de haber arribado a Guatemala, “El Chucho” Jesús López está en buena forma.

De la lesión, ¿cómo estás?

-Bien, muy bien. Siento que cada vez estoy mejor con respecto a eso. He jugado ya varios partidos y mientras más minutos, cada dia me siento más fuerte. Y eso lo he comprobado en estos dias de preparación con el equipo nacional.

Y de estar en Guatemala, ¿que sentís?

-Cada vez más me siento más a gusto de regresar acá. Soy feliz al venir aquí. Y eso implica que en cada partido con la Selección lo tengo que dejar todo en la cancha.