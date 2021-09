Britos y Municipal toman confianza

Gustavo Britos no es precisamente el centro delantero fijo de Municipal, pero sabe entrar muy bien por la zona y realizar la función cuando José Martínez deja espacios libres al rotar para escapar a las marcas en el sector.

Y Britos lo ha hecho tan bien en los últimos partidos de los rojos, que ya ha vuelto a anotar goles, dos en las dos última fechas, en la derrota ante Sololá 2-3 (el primero al minuto seis) y en la victoria frente a la Nueva Concepción como visitantes 2-0 (el primero a los 23 minutos).

“Fuimos de menos a más con los primeros rivales en el arranque del certamen”, dice Gustavo. “Pero fue muy dolorosa esa primera derrota contra Sololá. Pero tenemos que pensar nada más que en ir para arriba en nuestro rendimiento, y más cuando se llegue a la fase final del certamen, a la liguilla”.

No podrá ser sin embargo este fin de semana, porque los rojos reprogramaron su encuentro de la octava fecha, contra Achuapa, para el miércoles 29 de septiembre; pero les queda entonces un espectacular enfrentamiento para su próximo duelo, nada menos que contra Comunicaciones el sábado 11 de septiembre.

“Tenemos ahora más tiempo para preparar ese encuentro, y nos queda ahora una semana para trabajar lo que pide al Profe (José Cardozo)”, dice el delantero rojo. “Y yo se bien que ese duelo, el clásico de Guatemala, es un partido muy especial”.

Aprovechan esta “pausa” para trabajar más intensamente, incluso con jornadas dobles cada dia…

-Eso es perfecto. Yo me siento físicamente muy bien. El Profe (Miguel Angel) Denis nos puso a punto en lo que nos faltaba, y ese doble turno lo aprovechamos también al máximo en lo táctico para llegar a ese juego de la mejor manera.

Ya volviste a anotar. ¿Eso te dá más tranquilidad?

-Todo delantero cuando entra a la cancha quiere participar activamente, y principalmente anotar. Y no importa quién lo haga y que el club saque partido de eso. Pero si anotás sentís que aportás más. Hacer goles en dos partidos seguidos me hace sentir que física y futbolísticamente estoy muy bien.

¿Cómo es tener a José Cardozo, que fue un gran delantero, como técnico?

-Uno trabaja para estar a pleno y después ya es decisión de él si te utiliza. Tenés que estar a full en lo táctico y hacer lo que te pide. Tener a un técnico como él es importante, asi lo siento, y es bueno tenerlo aqui.

¿Te habla a vos especialmente por ser delantero?

-Él trata de hablar con todos, no sólo con los atacantes. Me dice que movimientos estan bien y cuales mal. Estamos muy satisfechos con sus indicaciones.

¿Tenés más exigencias por ser extranjero?

-Vine acá para trabajar como uno más. Si hago lo que me dice el Profe van a llegar las situaciones de gol. Lógicamente al extranjero se le pide más, pero en la cancha son once contra once y podés tener un dia malo o bueno. La clave es esforzarse siempre al máximo.

¿Cómo se afronta un clásico?

-Lo primero es pensar en ganar, conseguir los tres puntos, que son más importantes aún porque es el rival clásico, pero ir con calma y buscar el triunfo. Lo primero que se busca es que el equipo gane, y para eso tenemos que dar una buena actuación.