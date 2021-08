Antigua a la mexicana

Lo dijo sin rubor su técnico, Roberto Montoya: “(En Antigua GFC) pretendemos jugar como se hace en la Liga MX (la Liga Mexicana)”. Y hasta el partido ganado a Comunicaciones a mitad de la semana pasada, para arrebatarle el primer lugar del Torneo Apertura 2021, el equipo panzaverde lo habia logrado…

Sabemos a los que se juega en la Liga mexicana. Con buenos ritmos en su fútbol depurado, con equipos ambiciosos y ofensivos (quien no juega asi en ese torneo, queda “marginado” en puntos en la tabla, en atención de los medios de información y aficionados, y, sin hay equipos asi, a la larga son los que ocupan posiciones mediocres en las tablas…)

Con argumentos convicentes en su buen manejo del balón, dinámicos y, en resúmen, son equipos que salen a ganar siempre. Quienes no lo hacen, quedan mal vistos…

Y Antigua GFC, bien manejado por ese técnico mexicano que es Roberto Montoya, que ya los hizo campeones algunas vez, jugó asi desde el inicio del torneo.

Y por eso, el equipo aguacatero llegó a ese duelo cumbre del mércoles pasado, como segundo lugar a un punto de los albos del Comunicaciones. Y le ganó 1-0, aunque no precisamente con ese tipo de juego…

Pausa en el camino

Quince minutos de buen ritmo para llegar a ese gol, anotado en cobro de penal por el paraguayo Pedro Báez. Y después, los panzaverdes se vieron obligados a trabajar el resultado por ese equipo poderoso, Comunicaciones, que los presionó para buscar el empate.

“Lo estamos viendo, los rivales ya estan aprendiendo como jugarnos”, reconoce Montoya. “Y obviamente ellos también tratan bien la pelota, tienen un estilo de juego definido y es un fútbol muy estratégico el que realizan”.

¿Que buscaron realizar entonces en ese juego?

-En un momento no tuvimos la pelota pero controlamos el partido. Hay momentos que tenemos el balón y no el control del juego; pero en este juego, más allá de ceder la pelota, tratamos de agruparnos bien y manejar el partido, porque al final ganarle a un equipo como Comunicaciones, y quitarle lo invicto, no es nada fácil.

De vuelta a las fuentes

El domingo por la tarde, frente a un Cobán Imperial que venia herido por la derrota en — a mitad de semana, Antigua volvió a mostrar un fútbol intenso, bien acompasado y arrollador. Venció a los Principes Azules en su campo 2-0, y pudo hacer muchos más goles. Como para ratificar fehacientemente que en este momento es el equipo que mejor juega en la Liga, y que no está en el primer lugar por casualidad.

Lo primero que resalta en el Antigua lídel del certamen es su esquema bien ordenado y equilibrado. También su ritmo de juego, basado en una fluida y bien ejecutada circulación de balón, y su poder de ataque, bien pulido en variantes ofensivas bien mecanizadas.

“El PItbull” Omar Domínguez es un volante de contención con fortaleza física y de muy correctos movimientos tácticos: marca, anticipa, corta, pero también distribuye y tiene buena movilidad. Y Oscar Castellanos, sacado de la defensa central, ha mostrado buenos movimientos y criterio con el balón para acompañarlo y dar claridad de fútbol en la zona, ademas de tener mucha movilidad.

Y el mexicano Omar Morales se ha mostrado disciplinado tácticamente para hacer de enlace -quizás esa es la razón de su titularidad-, aunque no tenga la magia de fútbol que puedan mostrar Cristian Ojeda y Pablo Aguilar cuando retornen de sus lesiones.

Y adelante Pedro Báez es un tanque a la paraguayo, con letal juego aéreo y oportunismo como centro delantero, junto a la zancada larga y buena llevada que tiene Romario Da Silva, un delantero grandote pero muy técnico en su manejo del balón, cuando se vuelca a arrancar o distribuir juego desde las bandas, especialmente la izquierda. Y la velocidad de Carlos Mejia es un handicap desequilibrante para romper defensas rivales también por las bandas.

Sobria defensa

Es donde ha tenido más ausencias por lesiones, pero de todos modos Antigua tiene un correcto orden y movientos defensivos acertados. En marca, coberturas y relevos.

Destacan el costarricense José Mena y Moisés Hernández como sobrios centrales, con el rescatado “Negrito” Cristian Jiménez y el mexicano Heriberto Olvera como eficientes laterales, con Cristian especialmente con movimientos de carrilero por el lateral derecho, con mucho apoyo a la ofensiva.

El Hondureño Santos Crisanto ya volvió al centro de la defensa, pero igual el novel Juan Carbonell y el lateral Kevyn Aguilar han suplido bien a los lesionados.

Y en el arco Braulio Linares ha repetido los atributos que lo hicieron “arquero de equipo campeón” con Santa Lucia…