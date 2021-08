Lyner García se consolida con los cremas

Dos goles que terminaron de darle vuelta al partido: Lynner García anotó el empate 2-2, y después hizo el 3-2 que le dio la victoria a Comunicaciones en cancha de Malacateco el domingo, después de estar en desventaja de 2-0.

“Para mi es una gran emoción”, dice el joven jugador crema. “Se nos dio el resultado después de estar atrás en el marcador, y es bonito celebrar el aniversario del club con esa victoria del domingo”.

Lynner, al igual que Nelso Iván García, tuvo un paso con suceso por el Deportivo Iztapa en el torneo anterior, pero es jugador hecho en Comunicaciones, club al que retornó para este torneo Apertura 2021.

“Llegué a Iztapa muy ilusionado, porque iba a jugar con (Carlos) Kamiani y otras grandes figuras”, confiesa Lynner. “Y ahora estoy a la par de jugadores que veía en la televisión, como ‘El Moyo’ (José Contreras), (Carlos) Castrillo y Rafa (Morales). Eso me inspira para seguir adelante, y tengo la fortuna de tenerlos a ellos para que me ayuden dia a dia”.

Literalmente “nació” en Comunicaciones. “Vengo en el club desde la sub 12. Allí crecí y llegué a la especial y al equipo de Primera División” relata. “Me tomaron en cuenta en el equipo mayor, y ahora trabajo duro para seguir mi desarrollo”.

Es difícil jugar en Comunicaciones, por su riqueza de plantel…

-Comunicaciones es un equipo grande, y sabemos la calidad de jugadores que tiene. Hay que trabajar duro para ganarse un puesto y es de lo que estoy mentalizado. No es fácil, pero tampoco es imposible, y trataré de que me tomen en cuenta con un buen rendimiento.

¿Recordás tu debut?

-Si. Fue en el estadio Cementos Progreso contra Guastatoya. Tuve oportunidad de anotar sin embargo no se me dio, pero si recuerdo que ganamos el partido…

Juegan el jueves en El Salvador, y tienen que ganar…

-Tenemos que tener paciencia y jugar de la mejor manera. Ellos (el Once Deportivo) estarán en su cancha y posiblemente con su público, pero como equipo grande tenemos que salir a proponer y a ganar.

Sos un jugador “agresivo”…

-Dios me dio las facultades y trato de aprovecharlo en el campo. La verdad no es que tenga talento, es mi forma de jugar. Me atrevo porque asi lo siento. No invento nada, trato de hacer las cosas lo mejor posible.