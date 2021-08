Cordón: “Gracias Guatemala”

La entonacion del himno nacional arrancó la conferencia de prensa. Luego Kevin Cordón se quitó el tapabocas, y se preparó para enfrentar a los periodistas.

“Antes que nada quiero agradecerles el estar aqui”, fue lo primero que dijo Kevin. “Estoy muy contento de estar en Guatemala.Tuve dos dias de descanso tras terminar la competencia y creo que fue muy poco, pero ahora ya estoy en mi país”.

Y después confesó: “En el camino pensaba que decir en al estar aqui, cómo actuar, pero el momento es más bonito, y es mejor que salgan palabras espontáneas. Quiero decirle gracias, muchas gracias a todo el pueblo de Guatemala”.

“Gracias también a todos los periodistas y a los medios de información”, expresó. “Gracias por tomarse el tiempo para cubrir mis juegos y por las horas de desvelo para sacar las notas de estos y como se desarrollaban. Gracias por los desvelos y las ojeras a todos…

“Y el gracias por el apoyo no lo digo como deportista, sino como persona”, agregó vivamente emocionado. “No sólo fue en la redes y en las distintas formas de comunicación, lo sentía siempre, todo el tiempo. Y ahora puedo decirles gracias, Kevin Cordón se los agradece…”

Usted es un ejemplo especialmente para los niños de Guatemala…

-Eso es lo que voy a llevar siempre en el corazón. Es un privilegio ser un ejemplo para los niños, y el estar en este lugar que me toca ahora ocupar.

¿Cuál es su futuro?

-No lo sé, no lo sé… Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Ahora quiero descansar, estar con mi familia y poder “encajar” de nuevo. Que mis pensamientos se alinien de nuevo después de todas estas cosas muy bonitas que me pasaron. Así me dijo alguien, que después de una competencia hay que bajarse del podio porque la vida sigue. Y más adelante ya sabré sobre mi futuro deportivo.

¿Que sucedió en los dos partidos perdidos?

-Es difícil decir que pasó. Yo no pensaba que estaba en Juegos Olímpicos, porque eso generaba más tensión. Y ahora, pensándolo más tranquilo, quizás esa respuesta la voy a dar con los dias. Lo que puedo decir es que estuve cerca de las medallas, a 21 puntos en cada set… Y no debo quedarme con esa tristeza sino sacarle provecho y quedarme con todo lo positivo que me sucedió…