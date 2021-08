Kevin Cordón: “Estoy muy triste”

Muy triste. Así se encontraba Kevin Cordón luego de perder esta madrugada contra el indonesio Anthony Sinisuka , lo que no le permitió ganar la anhelada medalla olímpica.

“La verdad es que estoy muy triste porque no pude ganar y obtener la medalla. Dejando por un lado eso estoy contento de estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos y de haber representado bien a Guatemala”, comentó.

Del significado que tuvo la derrota en su vida, sintetizó: “Como deportista perdí la gran oportunidad de ganar una medalla, pero como persona me llevo buenas sensaciones, ya que realicé cosas buenas y esas cosas son importantes para la experiencia de uno como ser humano”

Regalo de Dios

En medio de su tristeza, Kevin dijo que haber representado a Guatemala en sus cuartos Juegos Olímpicos fue un regalo de Dios: “Representar a Guatemala en estos Juegos Olímpicos es un regalo de Dios. Todavía no me la creo que estuve en las semifinales”, dijo.

“Cundo uno se entrega con dedicación y entrega cosas bonitas vienen en la vida de uno y eso intentaré aplicar cuando regrese a Guatemala”, agregó.

De la experiencia que le dejó su participación en Tokio: declaró: “Hay cambios en la vida y aquí en Tokio me pasaron muchas cosas buenas y eso me llevaré a Guatemala. Espero que la vida me permita transmitir esta gran experiencia a muchas personas en Guatemala”

Y también tuvo palabras para las personas de Guatemala que siempre lo apoyaron. “Es lindo tener ese apoyo de los guatemaltecos, por lo que ahora espero retornar y aportar mi cuota en mi país para brindar algo de lo que me ha dado Guatemala, que lamentablemente vive cosas muy malas que no vale la pena ahondar en este momento”.

“Toda esa alegría que sentí como persona espero retribuirlo a Guatemala algún día. Espero transmitir mis emociones a otras personas y espero tener la oportunidad de hacerlo”, agregó.

De la conclusión que saca de su participación en la justa olímpica, analizó: “En Tokio hice realidad el sueño que tuve desde los 11 años: representar a Guatemala en unos Juegos Olímpicos y eso es lo que me llevo”.

Regresar con su familia

Luego de esa histórica participación en los Juegos Olímpico de Tokio: “Quiero descansar y estar con mi familia lo más pronto posible, ya que tengo mucho tiempo de no estar con mis familiares y lo que quiero es llegar a mi casa y comer con mis seres queridos”

En cuanto al cariño que se ganó en todo el mundo por su actuación en Tokio, dijo: “Lo que uno hace en la cancha la gente no solamente lo toma del lado deportivo, también lo toma del lado humano y ahí es donde uno se gana el cariño y reconocimiento de la gente, incluso la de aquí de Tokio”