¡Kevin Cordón avanza a semifinales!

Kevin salió con el mismo ímpetu de sus anteriores partido y eso le dio resultado ya que sorprendió al rival coreano que tuvo problemas para descifrar el juego del guatemalteco.

El mejor nivel presentado por Kevin le permitió ganar con enorme personalidad el primer parcial 21-13 para conseguir un claro triunfo que terminó siendo un duro golpe para el asiático.

Forest Sports Plaza in Tokyo on July 31, 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Segundo golpe

El coareano Heo inició más concentrado en el segundo parcial y eso le permitió equiparar el duelo, al tiempo que Kevin Cordón cometió algunos errores no forzados.

El duelo estuvo muy parejo pese a que Kevin estuvo arriba 11-6; sin embargo, Heo reaccionó e igualó las acciones, por lo que el partido se desarrolló con mucha paridad hasta que el bamintonista guatemalteco empezó marcar la diferencia en la parte decisiva del duelo para llevarse la victoria 21-18.

Luego de sellar el triunfo Kevin Cordón se desplomó en la cancha y no contuvo el llanto para festejar de forma especial el histórico triunfo a semifinales del torneo.