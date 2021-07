Cordón: “El grito hasta el cielo hermano”

“El grito hasta el cielo Hermano”, escribió Kevin en su cuenta de Instagram minutos después de conseguir la sensacional victoria.

Este emotivo mensaje fue comentado hasta por la campeona olímpica en Río de Janeiro, la española Carolina Marín, quien no pudo participar en Tokio por una lesión, quien respondió al mensaje del guatemalteco: “”¡Qué grande!”, escribió también en Instagram la andaluza para felicitar a su amigo.

Como sucedió luego del triunfo contra Angus Ka-Long, de Hong Kong, Cordón volvió a dedicar este nuevo triunfo contra el holandés Mark Caljouw a su hermano, Marvin, quien murió en un accidente en 2013 y a quien tiene muy presente en toda su vida, pero especialmente en estos grandes momentos que está viviendo en Tokio.

Cordón recuerda que menos de un año de esa tragedia compitió en los Juegos Olímpicos de Londres en donde alcanzó los octavos de final y firmó una gran actuación.

Histórico

Kevin sigue haciendo historia en los Juegos Olímpicos y se ha convertido en el ícono de Guatemala en la justa, por lo que recuerda con alegría la ilusión que siempre tuvo de pequeño de estar en una contienda de esta naturaleza.

“Cuando me clasifiqué por primera vez a unos Juegos Olímpicos (en Pekín-2008) era un sueño estar y jugar los partidos. O simplemente jugar un partido. Después, empecé a soñar con ganar más encuentros. Y ahora ya he ganado tres aquí. No me lo puedo creer”, señaló, tras la victoria, el guatemalteco.

Cordón recordó que en Guatemala no existen muchos fanáticos al Bádminton, pero espera que pronto muchos jóvenes sigan sus pasos: “En Guatemala, no hay muchos aficionados al bádminton. Todo es fútbol, fútbol y fútbol. Para nosotros no es fácil acudir a torneos. Incluso jugar un torneo en Europa es muy caro, por lo que enfrentarme en unos Juegos a los mejores jugadores a los que estoy acostumbrado a ver en video es un honor”, explicó Cordón al final del encuentro de este jueves.

Cordón dijo que ante las pocas oportunidades que tienen los badmintonistas de competir en el extranjero, cuando le toca competir lo hace con el corazón en la mano: “Nuestro país es pobre y no hay grandes aficionados al bádminton, por lo que si tenemos una chance de competir, hay que hacerlo con corazón. Y eso es lo que hice en este partido. Jugué con corazón”, concluyó Cordón.

Próximo rival

Cordón está a un paso de entrar a la lucha por las medallas en Tokio y su último obstáculo será el surcoreano Kwang-hee Heo, 47 jugador mundial y de 25 años mientras que el guatemalteco ocupa el puesto 59 del ranquin mundial.

Kwang-hee Heo sorprendió a todos luego de vencer al favorito y número uno del mundo, el japónes Kento Momota, por 21-15 y 21-19.

Cordón sueña con convertirse en el segundo medallista olímpico de la historia del deporte guatemalteco, luego de Erick Barrondo consiguió la presea de plata en los 20 kilómetros de la marcha en Londres 2012.