Opinión: “Para vos Kevin Cordón”

Kevin, te voy a tratar de vos porque aunque no soy tu amigo te conozco desde que eras un patojo y soy testigo del esfuerzo que has hecho durante todos estos años.

Te cuento que me serví tres cafés y no me dormí para ver tu partido ayer por la madrugada contra el chino Angus Ka-Long y, la verdad, no me arrepiento.

Mi estado de ánimo ha estado por los suelos en los últimos días al ver cómo políticos corruptos y descarados intentan arruinar a toda costa este país. No tienen ningún límite y están dispuestos a todo para beneficiarse económicamente a costillas de nosotros.

Sin embargo, te quiero contar que fuiste capaz de hacerme olvidar a estos descarados y corruptos, aunque sea por algunos minutos, y te lo agradezco infinitamente.

Me sentí nuevamente orgulloso de vivir en este país, pese a esta manada de perversos que nos gobiernan, luego de observar tu estupenda actuación, tu dinamismo y tu entrega por los colores azul y blanco.

Me dio mucho orgullo observar cómo te plantaste ante un rival de peso en el plano mundial y lo desafiaste, lo encaraste y fuiste capaz de pasarle por encima, sin importar que se trataba de un deportista de una potencial mundial.

Nos mandaste un mensaje a todos los guatemaltecos para darnos cuenta que, pese a tantas adversidades que nos generan nuestros propios políticos y algunos dirigentes deportivos, hay guatemaltecos como vos que generan motivos suficientes para seguir creyendo y luchando por un mañana mejor.

Al final del partido dijiste que tu táctica había sido no pensar en las virtudes del rival, sino únicamente que habías creído en vos y punto.

Y así es Kevin, por lo menos a mí me mandaste el mensaje que debemos seguir pensando y creyendo en nuestras aptitudes, creencias y principios sin importar los rivales que tenemos enfrente en nuestro propio país.

Estoy muy feliz por vos Kevin porque sé todo lo que pasaste luego de la muerte de tu hermano y por la grave lesión que sufriste y que estuvo a punto de dejarte afuera del deporte.

De aquí en más, por su puesto que quiero que ganés la medalla olímpica –ojalá lo logrés-, pero llegués a donde llegués en Tokio sentite orgulloso por ser un ejemplar guatemalteco que nos dio una de las pocas alegrías que hemos tenido en los últimos tiempos en este mal tratado país.

¡Gracias Kevin!… y seguí divirtiéndote como lo hiciste contra Angus Ka-Long, quien no tuvo otra que rendirse a tus pies, ya que no pudo con tu positivismo, con tu entrega, con tu pundonor y, sobre todo, con tu amor a Guatemala.

¡Infinitamente, gracias!