Kevin Cordón: “El triunfo va para mi hermano y para todos los guatemaltecos”

“El lado humano pesa más que el deportivo. Este triunfo es para mi hermano y para toda la gente en Guatemala, ya que me dijeron que muchos se iban a despertar para seguir mi partido. Les quiero agradecer por haberse levantado y, afortunadamente, les puede brindar este triunfo”, comentó Cordón.

Como si fuera el último

Cordón fue capaz de superar a un adversario complicado como el chino Angus Ka-Long y declaró que su táctica fue disputar cada punto como si fuera el último. “Jugué cada punto como si fuera el último y él se sorprendió. Esa mentalidad influyó para marcar la diferencia en el partido. Yo seguí moviéndome rápido en la cancha y él ya no pudo reaccionar cuando lo intentó”

“Estoy muy contento con la victoria. Antes de ir a almorzar analizamos con mi entrenador lo poco que sabíamos del rival, ya que no se puede hacer mayor cosa porque cada partido es diferente, pero yo le dije a mi entrenador que yo iba a entrar a ganar y lo hice”, añadió visiblemente emocionado.

Cordón confió en todo momento en sus condiciones sin importar que el adversario ocupa un lugar especial en el mundo del Bádminton. “No me importó quién estaba del otro lado de la cancha. Empecé a festejar cada triunfo y cuando me di cuenta ya había llegado al punto 19 y luego ya estaba tirado en la cancha festejando”

“Yo solo estaba pensando en mi juego. No me importaba lo que él podía hacer y me dediqué a disfrutar cada momento y cuando mis cinco sentidos volvieron a la realidad ya estaba tirado en la cancha llorando y festejando”, añadió.

Y Kevin recalcó que la mejor táctica que pudo utilizar fue creer primero en sus condiciones y no pensar en el adversario. “Mi mente estaba en cero, yo solo decidí jugar suelto y disfrutar cada punto. En ningún momento pasaron momentos negativos y me dije que si este chino quería ganarme iba a tener que sudar demasiado”, puntualizó.

Cordón asegura que tuvo durante casi todo el partido su mente en blanco, pero sabe perfectamente cuáles fueron los factores que influyeron para llevarse la victoria. “Lo que yo estaba pensando es que mis remates estaban siendo efectivos, por lo que él ya no estaba levantando el gallito (lo que se utiliza en el Bádminton) para evitar que yo rematara y es por eso que sus envíos se quedaban cortos o los tiraba afuera”

De lo que vivió para poder llegar a este gran momento, comentó: “Valió la pena cada hora y día de entrenamiento y sacrificio. Al final, son lágrimas espontáneas por todo lo que uno sufre para poder prepararse de la mejor forma posible para esta competencia”

Segunda oportunidad

Kevin Cordón parecía que ya había alcanzado sus máximos logros y que su carrera iba a terminar luego de sufrir una fuerte lesión en la rodilla y luego llegó la triste muerte de su hermano; sin embargo, asegura que Dios le dio una segunda oportunidad para buscar una medalla olímpica y la está aprovechando al máximo.

“Todo empieza desde 2013 para acá porque Dios me dio una segunda oportunidad y la estoy disfrutando al máximo”, recuerda.

“Me siento como el hombre más afortunado del mundo porque superamos junto a mi familia el difícil momento por la muerte de mi hermano y luego una fuerte lesión, por lo que cuando uno supera estas situaciones es capaz de afrontar cualquier desafío”, aseguró.

Aún no sabe quién será su próximo rival en la siguiente ronda, pero a Cordón eso no le importa en este momento. “Todavía no sé quién será mi próximo rival pero eso lo veré después, ya que en este momento lo único que deseo es disfrutar este gran triunfo”, finalizó.