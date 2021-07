Ramos: “Vine al equipo idóneo”

Con cuatro Ligas de Campeones europeas en sus años en el Real Madrid, Ramos conoce bien cómo es la competición con la que sueñan los dirigentes del PSG, que hasta ahora nunca pudo proclamarse campeón continental.

“He vivido una etapa maravillosa en el Madrid. Fueron muchos años y me quedo con todo lo bonito que viví allí. Es triste abandonar una casa que te dio tanto, pero vengo a una casa magnífica”, afirmó Ramos en una videoconferencia de prensa con medios españoles desde el estadio Parque de los Príncipes.

“Me gustan los retos, quiero seguir ganando aquí. Tengo mucha ilusión y espero que las cosas me vayan aquí al menos la mitad de bien de lo que me fueron en el Real Madrid”, apuntó.

“Vengo al equipo idóneo y en el que quería estar”, señaló.

Sergio Ramos, de 35 años y campeón mundial con España en 2010, jugaba desde 2005 en el Real Madrid, hasta que finalizó en junio su contrato. Se unió al PSG hasta 2023.

¿Cómo se sentiría Ramos si tuviera que disputarse la Champions contra sus excompañeros del Real Madrid? El central sevillano prefiere no pensar en eso por ahora.

“Son suposiciones y adelantarnos al futuro, sería algo demasiado aventurado”, indicó.

“Estoy aquí para empezar de cero. No vengo de campeón ni para tirar de currículum. Llego a un equipo nuevo y tengo ganas de dar mi mejor versión”, aseguró.

Ramos también fue preguntado por la prensa española sobre el caso del argentino Lionel Messi, que acabó recientemente su contrato con el FC Barcelona y cuyo futuro está en el aire, con la posibilidad de unirse de nuevo al club catalán o de fichar por otra entidad, entre las cuales el PSG ha sonado con fuerza en los últimos meses.

“Siempre he dicho que Leo es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor. Pero (su fichaje por el PSG) es algo que no depende de mí”, respondió.

“Me gusta estar rodeado de los mejores y él siempre tendría hueco en mi equipo”, señaló.