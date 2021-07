Loredo espera que la Selección practique buen fútbol en la Copa Oro

“Aparte de ganar, lo que espero es que sea un equipo que juegue bien al fútbol”, contestó el técnico mexicano Rafael Loredo acerca de sus “pretensiones” al frente de la Selección Nacional mayor de Guatemala, a la que dirigirá en la Copa Oro de Concacaf.

“Recibo esta noticia con alegria y mucho gusto” dice Loredo acerca de su designación. “Para mi no sólo es un orgullo el poder traer este escudo (el de la Selección de Guatemala en su camiseta), también dirigir al equipo nacional será un gran honor. Se la responsabilidad que esto implica, y se también de la capacidad del jugador guatemalteco y pienso que podemos hacer bien las cosas”.

“Espero que todos los aficionados guatemaltecos veamos al equipo y que digan ‘que bien juega esta selección’. Y al jugar bien, van a venir los resultados” agregó Loredo. “Estoy seguro que habrá un buen cambio, porque viene una buena generación de jugadores”.

¿Tardó mucho en decidirse a aceptar?

-Fue de inmediato. Nosotros trabajamos para la Federación de Fútbol de Guatemala, y si me lo pidieron, la verdad que no me tomó ni un segundo aceptar esto que para mi es un reto. Mi deseo siempre es trabajar lo mejor posible, con confianza en mi cuerpo técnico y en los jugadores.

Usted conoce bien a este grupo…

-A la selección Nacional la conozco perfectamente. Desde que estoy aqui siempre he seguido los partidos de nuestra categoria mayor y hasta los de Primera División. Aparte tenemos aqui a Rigo (Rigoberto “La Chula” Gómez) y Ricardo, que son locales y conocen bien a todos los jugadores. Aparte, en este año y medio de estar aqui los tenemos cerca, y siempre hemos estado pendientes de la Selección. Y tenemos buen conocimiento de los jugadores y de lo que nos pueden dar.

¿Qué buscará con ésta Selección?

-Aparte de ganar, lo que espero es que sea un equipo que juegue bien al fútbol. Que todos los aficionados guatemaltecos veamos al equipo y digamos “que bien juega esa Selección”. Y al jugar bien al fútbol, vendrán los resultados. Y estoy seguro que habrá un buen cambio. Viene una buena generación de jugadores.

Usted, seleccionador de la sub 20, ¿usará juveniles?

-Obviamente, irán entrando poco a poco los mejores jugadores jovenes a Selección. Los cambios no se dan de tajo. Y ahorita creo que van (a Copa Oro) los jugadores que mejor se han visto dentro de la Selección Nacional. Más que nada queremos que todos sientan orgullo por su selección.