España llora pero confía en el futuro

“¿Alguien ha visto lo que ha hecho Pedri? Ni Don Andrés Iniesta fue capaz de hacerlo”, reaccionó el seleccionador Luis Enrique tras el partido. “No había visto nunca algo así en ninguna competición, está fuera de toda lógica”, añadió.

– ‘Brotes verdes’ –

El técnico ensalzaba la prestación de un debutante récord, capaz de rendir a altísimo nivel en seis partidos completos. Pero no es el único futbolista llamado a dejar huella en el equipo nacional.

A menos de año y medio del Mundial de Catar (21 noviembre-18 diciembre 2022) Luis Enrique apostó fuerte en su lista y fue muy criticado por las ausencias, pero los resultados le han dado la razón.

“Hay que subirse al carro de estos futbolistas como Pedri”, añadió Luis Enrique. Y vaya que si lo hicieron Dani Olmo, excelente ante Italia como ‘falso 9’ a pesar de su bloqueo con el gol, el arquero Unai Simón, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal o Pablo Sarabia, todos respondiendo a la confianza del técnico en un gran torneo.

– ¿Y ahora Sergio Ramos? –

España, que ante Italia (4-2 en penales tras 1-1) disputó su tercera prórroga -igualando el récord del torneo de la Portugal campeona en 2016-, vivió al filo del abismo durante la Eurocopa.

Un equipo ejemplar en la presión y brillante a la hora de cuidar el balón, pero tembloroso en cuanto el rival asomaba por su área.

Con un medio del campo inamovible, dos veteranos como el capitán Sergio Busquets y Koke acompañando a la sensación Pedri, el centro de la defensa es una de las parcelas donde está abierto el casting.

Aymeric Laporte, nacionalizado y fichado para la Eurocopa in extremis, no se ha bajado del once y ha respondido con notable, aunque le faltó temple en algunos goles concedidos. A su lado rotaron como titulares Pau Torres y Eric García.

Y por la televisión seguía el torneo el gran capitán, Sergio Ramos, el jugador de las 180 internacionalidades, fuera de la lista por sorpresa tras un año de lesiones.

A punto de fichar por el París Saint-Germain, el central de 35 años aspira a volver. Queda por ver cómo gestiona Luis Enrique la situación. ¿Mirar al futuro y prescindir de un símbolo o recuperarlo?

– ‘Somos una familia’ –

La trayectoria de España fue un carrusel emocional. De los reproches y las mofas por ser un grupo de desconocidos del gran público, a la crisis de covid-19 que perturbó gravemente la preparación.

Y con el torneo empezado, un ambiente enrarecido en Sevilla, donde disputó sus tres partidos de la fase de grupos, personalizado en un Álvaro Morata que fue la principal diana. Incluso denunció amenazas en las redes sociales.

“Somos una familia y lo único que queremos es seguir juntos”, dijo el martes Laporte con lágrimas en sus ojos.

“Nos han pasado infinidad de cosas, la mayoría de ellas no positivas. La palabra ego desaparece y aparece equipo, que empieza por la misma letra”, había dicho Luis Enrique tras vencer a Croacia en octavos (5-3 tras prórroga).

España regresará en septiembre, con tres partidos de clasificación para el Mundial, el primero ante Suecia, aquel primer rival de la Eurocopa ante el que no pasó de un desabrido empate 0-0…

Seis duelos después, 13 goles marcados e invicta en la competición, la Roja que llegó con dudas se va con muchas certezas.