Luis Enrique: “Tenemos que conquistar el balón”

Pregunta: ¿Cree que Italia puede quitarles el balón?

Respuesta: “Somos líderes en la posesión, pero ellos son una selección que puede hacer uso y disfrute del balón. Esa será la primera batalla por conquistar. También creo que se pueden adaptar a jugar sin balón, lo han hecho en alguna fase del torneo. Nosotros necesitamos el balón, si tuviéramos que jugar a otra cosa nos adaptaríamos, pero preferimos el balón”.

P: ¿Qué ha supuesto pasar el muro de cuartos?

R: “No somos una selección experta, por lo que pasar los cuartos como los pasamos, siendo superiores, es muy positivo. Ahora nos centramos en el partido de mañana y en la gran oportunidad que tenemos. Ya habrá tiempo de valorar. Ahora el objetivo es muy atractivo y hay que estar al 100%”.

P: ¿Qué papel ha jugado el hambre en su equipo?

R: “He visto a un grupo de jugadores que ha venido con mucha ilusión y ganas de hacerse un hueco, no sé si eso puede llamarse hambre. No he visto tampoco a ninguna selección apática en el campeonato. Nosotros hemos intentado potenciar las virtudes de nuestros jugadores, que son muchas, y generar buen ambiente. Cuando uno juega un Europeo cualquier jugador tienes ganas”.

P: Un 4 de septiembre de 2018 debutó en Wembley con España. ¿Es mejor entrenador desde entonces y cómo ha sido el proceso de evolución?

R: “Estoy muy tranquilo con mi trabajo, intento dar el 100%, estoy muy bien rodeado y eso es una virtud que tengo, rodearte de gente que es mejor que tú es importante. Cuando me presenté dije que quería jugadores que volaran y eso es lo que hemos hecho y haré en toda mi trayectoria”.

P: ¿Influiría que no jugaran Leonardo Bonucci o Giorgio Chiellini, que se han entrenado con precauciones?

R: “Cero. Yo no hago mis alienaciones según las del rival. Me preocupo de las cosas que puedo controlar, de lo que podemos hacer en el campo. Me gustaría que estuvieran Bonucci, Chiellini y (Leonardo) Spinazzola, que no se hubiera lesionado de gravedad. Cuanto mejores jugadores estén, más bonito para el fútbol”.

P: ¿Qué ha aportado Aymeric Laporte al equipo?

R: “Lo que todos vemos, un central ‘top’ en ataque y en defensa. Para nosotros los centrales son una posición muy concreta, necesitamos que tengan claridad para darnos superioridad y encontrar al hombre libre. Además dominar las dos piernas, tener un buen físico, ser rápido, fuerte, tener anticipación, coberturas… Estamos encantados de que haya querido jugar con España”.

P: Su grupo es joven. ¿Cómo llevará la presión de jugar en Wembley ante 60.000 espectadores?

R: “Lo importante es llegar con la motivación justa y necesaria, evitar ir sobreexcitados. Ya tuvimos que hacerlo en el tercer partido de grupos, en octavos y en cuartos. Les digo a los jugadores que se centren en lo que tienen que hacer en el campo porque sirve para evadirte de lo que te rodea. Es un partido en el que representas a todo un país y les hace mucha ilusión, espero que estemos a la altura”.