Pogacar domina con autoridad

Pogacar, gran triunfador del día entre los favoritos, superó al suizo Stefan Kung (FDJ) y al danés Jonas Vingegaard (Jumbo), segundo y tercero a 19 y 27 segundos respectivamente, al término de los 27,2 kilómetros de la contrarreloj, disputada entre Changé y Laval.

“Entre mis actuaciones en pruebas contrarreloj, pongo la de hoy bastante alta. Ha sido emotivo contar con tanto público en las orillas de la carretera. Estoy muy contento y motivado para las próximas etapas. Por lo visto en la contrarreloj, estoy en una gran forma y mis piernas parece que van bien. Mi estado de forma está casi como el del año pasado”, analizó Pogacar.

En la clasificación general, Pogacar se aproxima a ocho segundos de Van der Poel, que fue quinto de la crono, a 31 segundos del vencedor.

“No creía poder conservar el maillot” amarillo, admitió Van der Poel, nieto del mítico ciclista francés Raymond Poulidor.

El corredor neerlandés aprovechó su potencia para ceder apenas ese medio minuto respecto a Pogacar, que venció con una velocidad media de 51 km/h.

“Estoy muy contento”, insistió Van der Poel. “El recorrido me gustó mucho cuando hice el reconocimiento y el maillot amarillo me ha dado alas. El público me ha animado mucho”, apuntó.

Pogacar piensa también en poder conseguir el maillot amarillo próximamente.

“Voy a ir día a día”, aseguró el esloveno. “Me ha aproximado mucho al maillot amarillo. Estaría muy bien conseguirlo, siempre es algo bueno ir de amarillo. La situación es casi perfecta”, afirmó el esloveno en conferencia de prensa.

Pogacar, de 22 años, conquistó el Tour de Francia 2020 gracias a una victoria en la contrarreloj de La Planche des Belles Filles en el penúltimo día de la carrera. Este miércoles consiguió arañar más o menos tiempo a todos sus rivales directos por el título en esta edición.

El esloveno Primoz Roglic cedió 44 segundos con respecto a su compatriota, mientras que el francés Julian Alaphilippe perdió 1 minuto y 11 segundos, y el británico Geraint Thomas 1 minuto y 18 segundos.

– Carapaz, “no muy contento” –

El colombiano Rigoberto Urán quedó a 1 minuto y 8 segundos de Pogacar en esta etapa y el ecuatoriano Richard Carapaz a 1 minuto y 44 segundos.

Carapaz (Ineos) baja así del tercer al noveno puesto en la general.

“No estoy muy contento con mi tiempo”, admitió el ciclista ecuatoriano.

Su compañero de equipo Geraint Thomas, con luxación de hombro desde hace dos días, pudo defenderse de manera más que digna, pero tras esta etapa pasa a quedar a 1 minuto y 46 segundos de Pogacar.

La desventaja se aproxima a los dos minutos para el español Enric Mas, mientras que el colombiano Nairo Quintana quedó a 2 minutos y 36 segundos de Pogacar en esta contrarreloj, perjudicado por el perfil llano de dos tercios del trazado.

Pogacar firmó así su novena victoria de esta temporada y su cuarto triunfo de etapa en el Tour, en el que participa por segunda vez.

La segunda contrarreloj de este Tour tendrá lugar en la penúltima etapa, con meta en Saint-Emilion.

El suizo Stefan Küng, segundo este miércoles, confía que allí las cosas sean diferentes.

“Estuve hoy en la pelea. Creo que voy a ir ganando en mejor forma a lo largo del Tour porque mi gran reto son los Juegos Olímpicos. Creo que Pogacar se va a cansar un poco en este Tour y que será diferente en la segunda contrarreloj. Me tomaré la revancha”, afirmó.

El jueves, el recorrido de la sexta etapa (160 kilómetros) augura una probable llegada al esprint en Châteauroux, con 1.600 metros de línea recta como conclusión.