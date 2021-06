Luis Enrique: “Será una intensa lucha”

“Es evidente que para un equipo como nosotros que trata el balón, juega desde atrás y juega de una manera concreta, si no hubiera centro del campo no tendríamos nada que hacer”, dijo Luis Enrique este domingo.

“Para nosotros va a ser vital, para Croacia también, es la zona donde tiene mejores jugadores… Será una buena guerra y una buena lucha mañana”, añadió ‘Lucho’ en rueda de prensa.

Croacia es “una selección de un nivel superior, que sabe lo que quiere hacer en el campo, espero que harán el habitual repliegue medio”, consideró el seleccionador español, preguntado por qué tipo de rival espera.

“Pero lo que va determinar su actitud va a ser el resultado, en función del resultado veremos una Croacia más replegada o una que presione alto”, explicó Luis Enrique, recordando que “nos conocemos bien las dos selecciones”.

El técnico español evitó dar pistas sobre el once que saldrá de inicio en el Parken Stadium de Copenhague, afirmando que “podría jugar cualquiera de los 24 convocados, cualquiera me da garantías para jugar unos octavos de final”.

Ante el peligro que puede suponer Luka Modric, Luis Enrique consideró que lo que mejor es “que no toque la pelota ninguno de los croatas y sin ninguna duda Modric o Kovacic, que son de los más importantes”.

“Cuanto más podamos tener el balón nosotros y minimizar al rival, mejor”, añadió el seleccionador español.

“Modric ha hecho grandes cosas con el Real Madrid, ha sido Balón de Oro, ha hecho grandes cosas con Croacia, va a ser una bonita batalla en el centro del campo”, afirmó, por su parte, el centrocampista español Jorge Resurrección ‘Koke’.

“Es lo mejor que tienen, pero no sólo va jugar Luka sino toda la selección croata”, advirtió el jugador del Atlético de Madrid.

“Nuestra función será intentar quitarles el balón lo antes posible y tenerlo nosotros el mayor tiempo posible”, explicó Koke.

“Tenemos que hacer bien la presión tras pérdida para tener el mayor tiempo posible el balón”, insistió el jugador de la Roja, para el que la baja de Ivan Perisic, tras dar positivo en covid-19 “es importante pero no definitiva” para Croacia.

Tras enderezar el rumbo en la Eurocopa con la goleada 5-0 a Eslovaquia el miércoles pasado, Luis Enrique afirmó que este encuentro no cambió su confianza ni la forma de trabajar del grupo.

Pero, “un resultado de esa contundencia te da un subidón de confianza que le viene bien al equipo, eso es lógico”, aseguró.

Pide investigación

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, consideró este domingo que los insultos y amenazas denunciados por su delantero Álvaro Morata “tienen que ponerse en manos de la policía”.

“La situación tiene un grado tal de seriedad que tiene que ponerse en manos de la policía”, afirmó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro de octavos de final de la Eurocopa contra Croacia el lunes.

“Insultar y amenazar de muerte a quien sea, pero más a familiares y a niños es un delito, un delito grave”, añadió el seleccionador español.

“Creo que debería ser puesto en manos de las autoridades y que se corrija de manera rotunda”, afirmó Luis Enrique.

El técnico de la Roja se expresaba así al ser preguntado por los insultos y amenazas recibidos por Morata, blanco de las críticas por la falta de gol de España, y sus familiares.

“Entiendo que se me critique porque no he metido gol, soy el primero que lo reconoce”, había dicho Morata en la noche del jueves a la radio Cope.

“Pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, insultos a tu familia… Que se mueran tus hijos… Luego cuando pasa alguna tragedia seguramente todos hubieran puesto que era buen chaval”, añadió el delantero de la Roja.

Morata aseguró que “le da igual” los ‘memes’, las bromas que se hacen en internet con él, pero “lo que me molesta es que lo tenga que vivir mi mujer, que mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y les digan de todo”.

Los futbolistas “estamos expuestos a todo tipo de críticas, las aceptamos, pero las amenazas a un jugador, a un familiar o un niño, no las aceptamos”, afirmó por su parte el centrocampista Jorge Resurrección ‘Koke’.

“Somos responsables de nuestros actos y tenemos que ser conscientes de lo que hacemos”, añadió, insistiendo en que “hay que denunciar todo tipo de acoso”.

“No me entra en la cabeza que haya gente que puede hacer este tipo de comentarios por redes sociales que pueden hacer mucho daño al jugador, que estás expuesto. Pero hacerlo con la familia y a niños es pasarse y es denunciable”, concluyó Koke.