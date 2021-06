Viñales marca el ritmo

El líder del Mundial, su compañero francés Fabio Quartararo, firmó el segundo mejor tiempo de la clasificación y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) fue tercero, después de tener que pasar por el repechaje (Q1).

“Este doblete es genial para el equipo. Ahora hay que hacer lo mismo en carrera”, animó Quartararo, que evidentemente quiere intercambiar las posiciones.

En la segunda línea para la carrera del domingo (12h00 GMT) aparecen el japonés Takaaki Nakagami (4º, Honda-LCR), el galo Johann Zarco (5º, Ducati-Pramac), actual segundo del Mundial, y el portugués Miguel Oliveira (6º, KTM).

En un trazado al que se adaptan muy bien sus monturas, los pilotos oficiales de Yamaha son los primeros que han bajado de la barrera de 1 minuto y 32 segundos en Assen. En el caso de Quartararo (cinco poles esta temporada) no es sorprendente, pero en el de Viñales…

Desde su victoria en el primer Gran Premio de la temporada, en Catar a finales de marzo, el español de 26 años no hizo más que retroceder, hasta quedar 19º y último la semana pasada en Sachsenring.

– “¡Hago lo mismo!” –

“Todo parece ir torcido. El problema es que ni el equipo ni yo tenemos explicación”, lamentaba Viñales ante la prensa el jueves.

Al día siguiente, sin embargo, dominó en los ensayos libres y confesaba que “no esperaba ser tan competitivo ni tan rápido”. “Lo más extraño es que mi moto es la misma”, decía sonriendo. “¡Hago exactamente lo mismo!”.

El sábado se vio al Maverick conquistador que se impuso en MotoGP en Assen en la última edición del Gran Premio en 2019, y también en 2011 y 2012 en 125 cc, luego Moto3.

“Desde los primeros libres, gracias a Dios, he tenido ‘grip’ (adherencia) lo que me permite ser rápido”, explicaba. “El problema es cuando no lo tengo”.

Los pilotos de la tercera línea fueron el español Álex Rins (Suzuki), el australiano Jack Miller (Ducati) y el también español Aleix Espargaró (Aprilia).

– Márquez, 20º –

De su lado, Joan Mir (Suzuki), vigente campeón del Mundial, saldrá desde la décima posición, el italiano Valentino Rossi (Yamaha-SRT) desde la 12ª y el español Marc Márquez (Honda) desde la 20ª.

Vencedor el domingo pasado de su primera carrera desde la grave lesión en el brazo derecho que le tuvo fuera en la temporada 2020, Márquez se cayó en la primera parte de la clasificación.

Cancelado el año pasado por el covid-19, el popular GP de Países Bajos tiene lugar este año con presencia de público, aunque con un aforo limitado a 11.500 personas por día.

Operado de la rodilla izquierda el viernes, el italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) será baja y le sustituirá el piloto estadounidense de Superbikes Garrett Gerloff.

En las categorías inferiores, no hubo sorpresa en Moto2, con el español Raúl Fernández, segundo del campeonato, en la pole por delante del líder, el australiano Remy Gardner (10h20 GMT).

En Moto3, el español Jeremy Alcoba saldrá por primera vez desde el primer puesto de la parrilla (09h00 GMT).