Agustín Herrera: “Me sorprendió la salida de Comunicaciones”

Ya no estará más en Comunicaciones, y “El Tin” Agustín Herrera lo lamenta: “Lo que me dijeron es ‘ya no vas a estar en los planes’ y punto. No hubo más explicación; pero asì es el fútbol y uno tiene que tomarlo como tal”, expresa el hasta ahora artillero crema.

“Yo estoy tranquilo. Esto obviamente es parte del fùtbol”, agrega Agustìn. “Es algo que no me esperaba, pero son decisiones que se toman en todos los clubes y esto sigue. Como digo, es fútbol, y estoy agradecido por el tiempo que estuve en Comunicaciones”.

Fue inesperado para ti entonces…

-No es algo que presagiaba, pero lo entendì. Me hubiera gustado alargar mi estadía en el club, pero no fue así. No hay nada que hacer y ahora estamos viendo que es lo que Dios tiene preparado para nosotros.

¿Algo te molesta?

-Bueno, lo ideal hubiera sido que me lo dijeran desde hace tiempo. Ya se va a cumplir el mes de que terminó el torneo y lo mejor era que me informaran desde el principio, pero bueno, no fue asi.

¿Quién te lo comunicó?

-Quien me lo notifica a mi fue Mauricio (Tapia, el técnico del club). Yo, como se dice, no tengo ningùn problema y les deseo siempre lo mejor.

¿Te molesta algo?

-Son decisiones que ellos toman, aunque por supuesto me hubiera gustado que lo hicieran de una forma distinta o que hubieran sido otras las circunstancias, pero bueno, no fue asi. Y hay cosas que no dependen de uno.

¿Te faltó algo en esta etapa con Comunicaciones?

-Quizás el no haber logrado un tìtulo en esta mi segunda etapa con el club. En Comunicaciones es primordial eso. Estuvimos muy cerca, y me hubiera gustado ganar un tìtulo más.

¿Te quedás en Guatemala?

-Fue algo muy repentino, y estamos viendo con mi familia y amigos. Estamos muy contentos en Guatemala, mi esposa y mis hijos también, y estamos en proceso de analizarlo. Esperamos ir a un buen lugar.

¿Nostalgias por Comunicaciones?

-Siempre tuvimos excelentes grupos. Me voy a quedar con eso, con los buenos amigos que el fútbol me dio allì…