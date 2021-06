De Bruyne: “No quise festejar el gol”

El centrocampista del Manchester City entró en el descanso, cuando su equipo perdía por 1-0, en su regreso a la competición tras la lesión sufrida en el rostro a finales de mayo en la final de la Liga de Campeones perdida por 1-0 contra el Chelsea en Oporto.

“Roberto Martínez (seleccionador de Bélgica) me pidió que creara espacios. Marqué, pero no quería celebrar ese gol. Tengo demasiado respeto por los aficionados daneses”, afirmó a la televisión belga (RTBF) De Bruyne, en referencia al equipo y seguidores de Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco en el debut y derrota de Dinamarca, contra Finlandia (1-0) y que se encuentra en un hospital de Copenhague.

De Bruyne dio la asistencia en el empate que anotó Thorgan Hazard (55) y anotó el tanto de la victoria (70).

“Podemos estar contentos. Sabíamos que habría momentos difíciles frente a Dinamarca ante su público, con todo lo que ha pasado (con Christian Eriksen, ndlr)”, explicó De Bruyne.

– Lukaku, premio mejor jugador –

“En el primer período, no encontramos soluciones. Debemos todavía mejorar en ese sentido. Y lo hicimos tras el descanso. En un torneo, siempre habrá momentos difíciles. Lo debemos saber. Felizmente, solo concedimos un gol antes del descanso. Eso nos ha permitido encontrar una solución, y realizar mejor juego en el segundo tiempo”, concluyó.

El seleccionador español de Bélgica, Roberto Martínez, alabó al centrocampista del City.

“Nunca hemos dudado del hecho de que Kevin De Bruyne pueda ser decisivo, conociendo su talento. Siempre puede aportarnos mucho. Pero no solo está su talento, está también su saber hacer”, afirmó Roberto Martínez.

“No se parecía a un jugador que se había lesionado recientemente. Volver de esta forma es extraordinario, es algo más que solo talento. Era importante probarlo, igual que a Eden Hazard y Axel Witsel (que también volvían de lesiones y entraron en el segundo tiempo) en un partido de alta intensidad. Están listos para iniciar un partido como titulares, pero no pienso que puedan jugar 90 minutos”, concluyó el español.

Pese al papel decisivo de Kevin De Bruyne, la UEFA designó como mejor jugador del partido a su compañero Romelu Lukaku.

“Eso no tiene ninguna importancia. Me quedo con que fue complicado a nivel colectivo. No fue fácil a nivel de la gestión de las emociones”, dijo Lukaku, compañero de Christian Eriksen en el Inter de Milán.

“Lo dije ayer. Tenía un presentimiento. Hemos ganado. Pero Dinamarca es un equipo con carácter. Espero por ellos que no se queden ahí (siendo eliminados en la primera fase)”. Merecen más”, añadió el delantero belga.

“Hemos pasado este examen. Cuando vemos la calidad que nos ha llegado en el segundo período (con la entrada de Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Axel Witsel), nos damos cuenta que hemos reencontrado el grupo al 100%. Vamos a intentar divertirnos”, avisó Lukaku.