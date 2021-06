Djokovic termina con el reinado de Nadal

La victoria tenía valor doble, acceder a la final de Roland Garros y eliminar al rival con mayúsculas por el título, pero también apartarlo de la pugna a tres bandas por ser el jugador más laureado de la historia en Grand Slam, y ostentar el título honorífico de mejor tenista de todos los tiempos.

Nadal se mantiene pues con 20 ‘Grandes’ en su palmarés, los mismos que el suizo Roger Federer, y dos más que ‘Djoko’.

Pero la sombra del serbio fue esta vez demasiado alargada para Rafa Nadal en París, y el mallorquín sufrió la tercera derrota en sus 108 partidos disputados en su torneo fetiche.

– Épico partido –

Djokovic, que se impuso 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2, en 4 horas y 11 minutos de épico partido, buscará su segundo título sobre el polvo de ladrillo parisino el domingo ante el griego Stefanos Tsitsipas (N.5).

Emoción, juego brillante, igualdad, intensidad, el duelo entre los dos colosos -que se han enfrentado en 58 ocasiones- no defraudó las expectativas de los aficionados, quienes merced a una excepción gubernamental pudieron presenciar el partido hasta su término a pesar del toque de queda vigente en Francia a partir de las 23h00 locales.

Nadal llegó a ponerse 5-0 a favor en el primer set, lo que auguraba un partido rápido y plácido a imagen de la final de 2020 ante el mismo rival. Pero el guion no tardó en torcerse. Ya en esa primera manga Djokovic maquilló el resultado hasta el 6-3 y anunció que no daría el brazo a torcer tan fácilmente.

– Tercer set decisivo –

El serbio respondería con un idéntico 6-3 en el segundo set, y daría un golpe en la línea de flotación de Nadal llevándose en el tie-break un tercer set que se extendió durante 97 minutos.

“Al final, claro, si ganas el tercer set, se puede decir que es la clave, porque cambia el panorama, pero yo soy poco fanático de hablar de los partidos en términos de un punto”, explicó el mallorquín en conferencia de prensa nada más concluir el partido.

Debilitado física y moralmente, el cuarto y definitivo cayó sin mayor oposición del lado del serbio.

“No he sido capaz de marcar las diferencias como otras veces, por momentos mi bola no hacía daño”, reconoció. “Hay que darle mérito a él, felicitarle, yo sé que puedo jugar mejor en esta pista”, añadió.

Djokovic, que se clasificó a su sexta final del Grand Slam parisino, se convertirá en caso de levantar la Copa de los Mosqueteros el domingo, en el primer hombre en más de 50 años en haber ganado al menos en dos ocasiones los cuatro Grand Slam.

“Si quieres ganar a Rafa en su pista debes jugar tu mejor tenis. Esta tarde hice mi mejor tenis”, explicó Djokovic a pie de pista Philippe-Chatrier. El serbio es el único tenista en haber derrotado a Nadal dos veces sobre la tierra batida parisina, después de 2015.

Una opinión que no compartió Nadal: “No me he enfrentado al mejor Djokovic, pero él tampoco se ha enfrentado a mi mejor yo”, afirmó el ‘Rey de la Tierra’ parisina, quien pese a la derrota sigue firmemente instalado en su trono.