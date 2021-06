Joachim Löw luce optimista

PREGUNTA: ¿Con qué animo afronta, usted personalmente y su selección, este torneo?

RESPUESTA: “Estoy de buen humor y soy muy optimista. Lo que veo y siento en términos de energía y compromiso en el equipo es excelente. Los jugadores son muy ambiciosos y quieren triunfar. Todos lo saben: tenemos que estar preparados inmediatamente. Hay una buena dinámica en el equipo. En 2018 la atmósfera era diferente, había cierta pesadez en el vestuario que no percibo ahora”.

P: Su grupo cuenta con grandes selecciones. ¿Qué hay que hacer para derrotar a Francia y Portugal?

R: “Conocemos muy bien a Francia, es el equipo que mejor se adapta en el mundo a su rival. Sabemos cómo juegan y por ello es casi imposible abordarlos, porque son muy flexibles. Eso viene de la increíble clase individual de sus jugadores. Son muy fuertes y difícilmente previsibles. Portugal también tiene una enorme fuerza ofensiva, juega regularmente a un muy alto nivel desde 2016 y es un equipo muy homogéneo. Ante estos rivales habrá que darlo todo. No se pueden cometer errores contra ellos. Si tu concentración no está siempre al máximo, lo aprovecharán sin piedad”.

P: ¿Ante estos ataques, la clave será el rigor defensivo?

R: “Una defensa compacta será la condición previa. Si no lo conseguimos, tendremos problemas y los franceses y portugueses se aprovecharán. En 2018 (en el Mundial de Rusia), siempre fuimos por detrás en el marcador en nuestros tres partidos de la fase de grupos, así que no merecíamos llegar más lejos. Si volvemos a estar por debajo, va a ser difícil. Es lo que tenemos que interiorizar, sin perder nuestra fuerza ofensiva. De lo contrario no será suficiente”.

P: ¿El objetivo de convocar a Thomas Müller y Mats Hummels es que vuelva esa mentalidad ganadora que les caracterizaba en 2014?

R: “Esta mentalidad se está desarrollando. Todos deben hacer su parte, criticando, animando, apoyando, empujando, no solo el seleccionador. Thomas (Müller) y Mats (Hummels) juegan un papel importante, tienen que dirigir. Hasta ahora teníamos futbolistas como Neuer, Kimmich, Kroos, Gündogan o Goretzka que hablan mucho. Ahora tenemos más experiencia, lo que es bueno para nosotros”.

P: ¿Qué piensa de su sucesor después de la Eurocopa, Hansi Flick?

R: “Estamos de acuerdo en que Hansi cuenta con excelentes características para este puesto. Ha demostrado en el Bayern de Múnich que podía dirigir a futbolistas de alto nivel. La organización del juego, su cultura, la idea que persigue, creo que todo está muy, muy bien”.

P: ¿Qué tiene pensado después del torneo tras el que dejará un cargo que ejerce desde 2006?

R: “Me encantaría volver a ver el Belchen (cima en el sudoeste de Alemania), es mi montaña local. No tengo nada previsto todavía, pero primero debo tomar una cierta distancia emocional. En las siguientes semanas tengo ganas de volver a ver la Selva Negra de manera más intensiva, de pasar tiempo con mi familia y mis amigos”.