Selección se juega todo contra Curazao

Se ganaron los tres juegos previos, se hicieron todos los goles que se pudo, especialmente en el último partido ganado a San Vicente y Granadinas 10-0, y la selección de Guatemala ya está en la instancia decisiva de su participación en la primera ronda eliminatoria mundialista de la Concacaf: enfrenta a Curazao el martes, como visitante, en busca del boleto a la segunda ronda.

Y se puede, aunque con muchas más complicaciones, y se debe ganar ese juego.

Se tienen los mismos puntos que los dirigidos en este momento por el histórico ex futbolista holandes Patrick Kluivert, nueve, pero se cuenta con un gol menos de diferencia, 14 Guatemala contra 15 de Curazao, y lastimosamente eso influye mucho, porque hay que ganar si o si el partido del martes: los locales estan primeros en el grupo C de la eliminatoria y con el empate clasifican.

Aunque eso, vistas las circunstancias, puede ser beneficioso: no hay posibilidad de pensar en especular con el resultado del partido…

Se tiene gol

Uno de los máximos beneficios del juego ganado a San Vicente y Las Granadinas el último viernes en el estadio Doroteo Guaumuch fue que el plantel de Guatemala pudo entender que tiene recursos para llegar al gol. Y muy variados.

Y otro hecho que puede concitar entendimiento y conciencia en el grupo de jugadores de la azul y blanco: si se trabaja con concentración, imbuidos del objetivo, ganar, y sabidos al cien por ciento de lo que hay que hacer en el campo para lograrlo, se puede obtener el pase.

Tiene razón el técnico Amarini Villatoro al hablar del partido del viernes último. “Les dije a los jugadores que trataran de llevar el juego tranquilos. Con mucha intensidad, pero también con mucha paciencia. Con apuesta por la posesión de la pelota, con verticalidad y con buena finalización de las jugadas”.

Y esa consigna puede ser la clave para este encuentro del martes…

Las ausencias

Gerardo Gordillo no estará el martes. Es una baja sensible. Con sus meses de jugar en Perú con la Universidad de Cajamarca, el defensor central ex crema vino con un plus en algunas de sus virtudes: la presencia, el temple, la eficacia y el liderazgo del equipo desde la última línea. Incluso para hacer un golazo en remate de cabeza a centro de Matan Peleg.

Hará mucha falta. Y Amarini puede reemplazarlo corriendo a Moisés Hernández al centro de la defensa; aunque el de Antigua es de los “tocados” por molestias físicas. Pero sería muy arriesgado colocar allí a un impetuoso Kervin García, que no ha jugado mucho, o incluir de una vez al “Tato” Manuel López, convocado de última hora en lugar de Gordillo.

¿Quién jugaría en el lateral izquierdo? Stheven Robles o el mismo Matan Peleg si se decide cambiarles el perfil. Aunque “El Pelón” fue un suceso como volante interior con soltura en el medio campo. Un verdadero explosivo que contribuyó mucho a encaminar la victoria en el primer tiempo contra San Vicente.

El técnico casi descarta a Rodrigo Saravia como contención, pero hizo el viaje y, si no puede jugar, Marco Domínguez está en condición óptima para suplirlo junto a un revivido Rudy Barrientos.

¡A la ofensiva!

Lo que hizo John Méndez en el segundo tiempo, en dinámica y claridad de juego, también fue llamativo.

Y Jorge Vargas especialmente y Marvin Ceballos entraron en la tónica del grupo, concentración y practicidad, en un período final en el que se mantuvo la intensidad de juego ofensivo, sin caer en ansiedades…

La única duda es quién como centro delantero. Al técnico aparentemente le gustó más lo que hizo Robin Betancourt, por su juego de pivot de espaldas al arco contrario y por sus diagonales cuando giraba y encaraba al área; pero Darwin Lom sigue siendo un ariete por lo menos productivo.

Oscar Santis salió en el choque del viernes para preservarlo y es seguro que será titular. Luis Martínez hizo un gol, pero se necesita que participe más en el juego, como él sabe hacerlo.

El resto de la defensa no se toca: Nicholas Hagen y José Pinto.

Y la mentalidad deberá ser la misma del juego contra San Vicente y las Granadinas: ¡sin margen de error!

Los dias en Curazao

-El preparador físico Gerónimo Aimar habló ayer de las primeras horas del plantel de la Selección de Guatemala en Curazao.

-Ayer se hizo una activación física en el gimnasio para los jugadores que no participaron del juego del viernes contra San Vicente y Las Granadinas, y circuitos intermitentes para el resto del grupo.

-La idea era hacer eso a la llegada el sábado, pero con los incidentes sucedidos en el aeropuerto se hizo hasta ayer.

-Por la tarde se hizo intenso trabajo táctico en la cancha de fútbol del estadio Deportivo Jong Holland.

-”Tuvimos el incoveniente con (Gerardo) Gordillo, quien se tuvo que quedar en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) recuperándose, pero el resto de jugadores se encuentran al cien por ciento”, declaró Aimar.

-Por la tarde empezamos el trabajo táctico con el pensamiento puesto en el partido del martes”, explicó el preparador físico.