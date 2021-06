Oliveira marca la diferencia

El australiano Jack Miller (Ducati) fue tercero en esta 7ª manga de la temporada, aprovechando la primera penalización de tres segundos a Quartararo, por haber recortado una curva en el final de la carrera.

Pero Quartararo (Yamaha) fue de nuevo penalizado y pasó de la cuarta a la sexta plaza por haber rodado “sin su combinación de cuero correctamente abrochada y sin el peto requerido”, anunciaron los organizadores.

El líder del campeonato terminó la carrera con el torso desnudo, la combinación abierta y habiéndose visiblemente desembarazado de su protección pectoral, sin poder explicar este hecho.

El actual campeón mundial español Joan Mir (Suzuki) y el compañero, también español, de Quartararo en Yamaha, Maverick Viñales, pasaron a la cuarta y quinta posiciones, tras esa segunda penalización a Quartararo.

Segundo del Mundial, Zarco (111 pts) pone un poco más de presión sobre Quartararo, que ya sólo tiene 14 unidades de ventaja sobre su compatriota en este duelo inédito de franceses al frente del campeonato.

Miller, por su parte, arrebató la tercera plaza del Mundial a su compañero de Ducati, el italiano Francesco Bagnaia (88), que sólo pudo ser 7º este domingo.

Con su tercer GP en la categoría reina tras dos ganados el pasado año, Oliveira, séptimo del Mundial, confirma, tras su segunda plaza en Italia, que KTM está en una línea ascendente gracias a mejoras hechas la semana pasada, especialmente un nuevo chásis.

– ‘Mi mono se abrió’ –

Partiendo de la pole, pero adelantado en la salida, Quartararo estaba en la lucha por la victoria cuando tuvo un problema, quitándose o perdiendo su protección pectoral, según las imágenes de televisión.

El líder del Mundial, de 22 años, acabó la carrera con el mono abierto. Desestabilizado y perdiendo velocidad, fue adelantado por Zarco y tuvo que recortar en una curva, por lo que fue sancionado.

“No sé lo que pasó, mi mono se abrió, intenté cerrarlo, pero no pude. Puedo darme por contento de acabar cuarto”, dijo Quartararo.

“Creo que no era peligroso para nosotros, pero sí para él (…) así que una bandera negra por su seguridad se puede justificar”, afirmó Zarco en rueda de prensa.

“Ha sido una de mis mejores carreras”, consideró Oliveira, de 26 años.

“Todo fue difícil, entre gestionar los neumáticos y a Fabio (Quartararo) que me presionaba mucho, que me adelantó, al que logré adelantar de nuevo… Ha sido una carrera perfecta, no podré nunca agradecer bastante a KTM haberme dado una moto tan buena”, añadió el portugués.

Segundo por cuarta vez esta temporada, Zarco se declaró “muy contento” de haber “mantenido el control” a lo largo de la carrera.

– ‘Quería atacar’ –

Las leyendas Marc Márquez (Honda) y Valentino Rossi (Yamaha-SRT) abandonaron tras sendas caídas y son 18º y 19º respectivamente en el campeonato.

“Quería atacar, quería ver si era capaz de tirar hacia adelante, y era capaz (…) es una caída, no cambia nada en el campeonato, pero prefiero hacer seis o siete vueltas así que hacer todo la carrera rodando el duodécimo”, dijo Márquez tras la carrera.

Unas 24.000 personas, un 20% de la capacidad total del circuito de Cataluña, pudieron ver la carrera, en lo que fue toda una novedad esta temporada, que alegró a los pilotos.

En Moto2, el líder australiano Remy Gardner afianzó su posición en cabeza del campeonato imponiéndose este domingo por delante de su compañero español en KTM Ajo, Raúl Fernández, también segundo en el Mundial. El español Xavi Vierge completó el podio.

En Moto3, el español Sergio García Dols ganó la carrera para auparse al segundo puesto del mundial, por detrás del líder, su compatriota Pedro Acosta, que este domingo sólo pudo ser séptimo.

El también español Jeremy Alcoba (Honda) fue segundo este domingo y el turco Deniz Oncu (KTM) completó el podio.