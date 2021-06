La Selección cambió, asegura Amarini Villatoro

Por supuesto que hubo un cambio en la Selección Nacional de Guatemala para ganarle por un marcador de 10-0 a San Vicente y Las Granadinas el viernes por la tarde, y el técnico de la Azul y blanco, Amarini Villatoro, lo explica.

“Cambiamos un poquito respecto al partido anterior”, dice el conductor del cuadro nacional. “Les dije a los jugadores que trataran de llevar el juego tranquilos. Con mucha intensidad, pero también con mucha paciencia. Con apuesta por la posesión de la pelota, con verticalidad y con buena finalización de las jugadas”.

“Uno va conociendo a sus jugadores y las diferentes maneras de llegar a la exigencia por parte de nosotros”, explica Amarini. “Qué cosas pueden asimilar y que no. Eso ha sido importante para mi en este tiempo de desarrollo del trabajo. Saber como llegarles y lograr un mejor rendimiento sin caer en la presión. He aprendido eso”, dice Amarini.

¿Qué les pidió específicamente?

-Que no se preocuparan por el marcador, que no se presionaran tanto por golear. Simplemente que llevaran el juego minuto a minuto, paso a paso, y creo que lo asimilaron bien.

Le gustó el partido entonces…

-Me agradó mucho el juego en si. Fuimos más contundentes que en los dos partidos anteriores. Y se replicó lo que yo le dije a ustedes (los periodistas) antes del choque: que le exigíria a los jugadores buscar el arco contrario los noventa minutos. Y prueba de ello es el resultado y las aproximaciones al arco rival, desde el primer minuto hasta el último.

Está satisfecho con el rendimiento…

-Hicimos un buen partido, pero ya está, porque la eliminatoria no te da ni para lamentarte cuando perdés. Es el tipo de contienda que nos tocó, una eliminatoria express, a “zacarrin” diríamos en buen chapín. Y asi como no te da para llorar un mal resultado, tampoco te da para celebrar. Ahorita a descansar, y a pensar en los jugadores que salieron con molestias, que es lo que más me preocupa para el juego del martes.

Partido decisivo

Ahora se viene el juego crucial el martes en Curazao. El encuentro que definirá el boleto para la siguiente ronda de la eliminatoria. Y Amarini Villatoro lo sabe bien…

“Somos concientes que es el partido trascendental para seguir vivos en la eliminatoria”, acepta. “Cumplimos con el objetivo y con lo que querian ustedes, llegar con nueve puntos vivos a ese encuentro. Y pelear de tu a tu el boleto con Curazao. Ahora, después de este partido, les puedo decir que estamos en eso…”

¿Cuál es la situación de los “tocados”?

-(Oscar) Santis salió pór una molestia, por un pinchazo. Podia seguir pero no lo arriesgamos. (Rodrigo) Saravia tiene una molestia fuerte en el tendón de aquiles, y no se si le alcanze para estar el martes, pero ya pienso en los jugadores que tengo disponibles para hacer la variantes necesarias.

¿Y el cambio de Darwin Lom?

-Darwin no tuvo un partido con mucha certeza, con mucha eficacia. Robin (Betancourt) estuvo muy bien en los microciclos, y también en estas últimas semanas, y nos gusta en esa posicion de “9” hacer la variante para mantener la intensidad, las opciones de gol. También sentía que el juego se presentaba más para Robin por el achique de la linea defensiva de ellos, y porque gana muy bien las espaldas y hace muchas diagonales.

Robin cumplió mejor…

-Todos cumplieron. Darwin hizo un gol clave, el primero y en este tipo de partidos es importante abrir el marcador, porque a veces nos cuesta.

¿Su conclusión?

-El partido me deja satisfecho. El equipo buscó el arco contrario los 90 minutos, a veces de una forma adecuada, a veces de una forma equivocada. Hubo mucha actitud del grupo. Individualmente lo hicieron bien y colectivamente por momentos se tuvo una correcta posesion de la pelota. Hay cosas que corregir siempre, pero el partido me deja tranquilo.