Opinión: “Se acabaron las chamuscas”

Luego de la nueva chamusca de ayer contra San Vicente y las Granadinas –un equipo del Cejusa hubiera presentado una mejor imagen- ahora se viene lo verdaderamente duro y complicado para la Selección, que pese a que el rival no propuso nada cumplió ganando y goleando, pero era algo esperado y ya está.

Ahora viene la primera gran prueba de fuego a la que será sometido Amarini Villatoro y la Selección en los últimos meses, ya que lo de la Liga de Naciones y lo que va hasta el momento de la eliminatoria todo ha sido un verdadero chiste apadrinado por la nefasta y corrupta Concacaf.

Ahora viene el gran duelo contra Curazao del próximo martes, en el que Guatemala se juega la clasificación para la siguiente ronda del Mundial.

Los falsos festejos y triunfalismos que se han cosechado hasta el momento deben de quedar a un lado a partir de este momento y pensar en el duelo contra Curazao, que si bien es cierto tampoco es España, Inglaterra o Alemania, es uno de los pocos adversarios serios a los que se enfrentará Guatemala desde que inició el proceso de Amarini Villatoro.

El martes sabremos verdaderamente si el trabajo de Amarini ha dado sus frutos o fue una verdadera pérdida de tiempo por no pensar más en un proceso a largo plazo.

Yo espero que no haya sido una pérdida de tiempo, pero no puedo sacar conclusiones en este momento cuando no se ha enfrentado un rival verdadero y de peso como es el de Curazao.

La única gran prueba a que fue sometido Amarini Villatoro y la Selección fue contra México y fue desaprobado a lo grande y dejando mucho qué desear.

Esperemos pues que el martes Guatemala muestra algún avance en este proceso y la única forma que permitirá saberlo es ganándole a un adversario complicado y en su cancha. ¡Es lo único que sirve!