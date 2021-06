Medvedev no pierde el ritmo

Brillante sobre superficie dura (ganador del Masters 1000 de París y del Masters de fin de año en 2020, y finalista del US Open 2020), el ruso no había ganado un solo partido sobre el polvo de ladrillo parisino en sus cuatro participaciones anteriores en Roland Garros.

Ante el reciente semifinalista del torneo de Roma, Medvedev sabía que “no sería fácil”, pero la humedad de este viernes “ayudó un poco” para contrarrestar el potente servicio del estadounidense, analizó Medvedev al término del partido.

“Este año me siento realmente bien aquí. Quería hacer algo grande, estoy camino de lograrlo. Espero no detenerme ahí”, declaró en francés el tenista nacido en Moscú. Algo que puso de su lado al público de la Suzanne-Lenglen.

Por un eventual puesto en cuartos de final, Medvedev se enfrentará a un especialista de la tierra batida, el chileno Cristian Garín (23º).

Carreño sentencia a Johnson y ya está en octavos de Roland Garros

El español Pablo Carreño (12º del mundo) se clasificó este viernes a octavos de final de Roland Garros tras imponerse en tercera ronda al estadounidense Steve Johnson (88º) 6-4, 6-4, 6-2 en poco más de dos horas de partido.

El asturiano de 29 años regresa así a una ronda del Grand Slam parisino que sólo jugó -y superó- en dos ocasiones, en 2020 y en 2017, cayendo en cuartos de final en sendas ediciones.

“Tanto aquí como en US Open he hecho muy buenos resultados, no tengo problema en jugar en tierra o en pista rápida, quitando Wimbledon el resto creo que estoy preparado para hacer buenos resultados en todos” los Grand Slam, afirmó Carreño en rueda de prensa sobre si se ve dando un paso más en torneos ‘Grandes’, en los que aún busca llegar a su primera final.

El camino de Carreño en la presente edición de Roland Garros podría complicarse sobremanera en octavos, donde espera al ganador del partido entre el griego, quinto del mundo, Stefanos Tsitsipas, y el estadounidense John Isner (34º).

“Tsitsipas es el número 1 en la carrera a Turín (el Masters de final de temporada), es el que mejor está jugando este año, todavía tiene que jugar contra John, es un partido muy incómodo, Isner tiene un saque increíble y puede poner en aprietos a cualquier jugador”, avanzó Carreño sobre sus posibles rivales.

“Tengo muchas ganas de empezar esa segunda semana con un partido muy duro pero muy bonito de jugar”, añadió.

En su novena participación consecutiva en Roland Garros, y 29ª en un Grand Slam, Carreño se unió a Alejandro Davidovich como superviviente de la ‘Armada’ española masculina para la segunda semana del torneo en París.

A ellos podrían unirse aún Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que deben disputar sus partidos de tercera ronda ante el británico Cameron Norrie y al alemán Jan-Lennard Struff, respectivamente.