Roger Federer sigue imparable

“Creo sinceramente que realicé un muy buen partido, me sorprendí un poco, no pensaba que pudiera jugar a este nivel durante dos horas y media contra Marin”, confesó Federer.

El suizo, con 20 títulos de Grand Slam en su palmarés, es el tenista de más edad de los 128 presentes en el cuadro final (39 años). Desde el Abierto de Australia no había participado en ningún Grand Slam, con una doble operación de rodilla entre medias, el año pasado.

“Tuve momentos muy buenos, especialmente en el tie-break, y serví muy bien para terminar, eso me demuestra que al menos me quedan reservas, me queda un poco de energía, es superimportante para la confianza”, añadió.

La anécdota del partido llegó en el segundo set, cuando Federer recibió una muy poco habitual advertencia por no haber estado preparado a tiempo para restar (con 3-1, 40-40). Una llamada de atención que no fue del agrado del suizo, quien empleó más de dos minutos en dialogar con el árbitro. “¿Crees que soy lento?”, lanzó, antes de interpelar a Cilic; “¿Juego muy lento?”.

“Ahora ni me atrevo a ir a buscar mi toalla”, ironizó el suizo, que ha hecho de Wimbledon su principal objetivo.

“Aún tengo alguna dificultad en defensa, pero es completamente normal. Hoy pude elevar mi nivel de juego, estoy muy contento de estar en tercera ronda de Roland Garros una vez más”, confesó.

Federer, ausente en la edición de 2020 del Grand Slam parisino, así como en 2018, 2017 y 2016, se enfrentará con el alemán Domimik Koepfer (59º) por un puesto en octavos de final.

Alcaraz gana

A sus 18 años, el español Carlos Alcaraz (97º) sigue escribiendo su propia historia sobre la tierra batida de París y en su primera participación en Roland Garros disputará la tercera ronda después de derrotar este jueves al georgiano Nikoloz Basilashvili (31º) en segunda ronda.

Alcaraz, llamado a alcanzar altas cotas en el tenis, se medirá por un puesto entre los 16 mejores del torneo con el alemán Jan-Lennard Struff (42º), verdugo del argentino Facundo Bagnis (104º).

Alcaraz, el jugador de menor edad del Top-100 del tenis mundial, sumó 27 winners en 1 hora y 56 minutos de partido en la pista 14 del recinto de Porte d’Auteuil, al Oeste de París, por los 16 de su rival.

Basilashvili, incómodo sobre la pista, quizá por el calor, llegó incluso a tener que pedir las asistencias médicas a unos juegos del final del partido.

Con 18 años y 39 días, Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en alcanzar la tercera ronda en Roland Garros desde que lo lograse el ucraniano Andrei Medveded (17 años y 281 días) en 1992. Además se convirtió en el más joven en alcanzar la tercera ronda en un Grand Slam desde que lo hiciese Rafa Nadal (17 años y 243 días) en el Abierto de Australia de 2004.

– “Saber controlarse” –

“Si no te sabes controlar tú mismo es muy difícil ganar al otro, primero tienes que ganarte y luego al otro, saber gestionar tus emociones es superimportante y estoy mejorando en ello”, afirmó en conferencia de prensa con una sorprendente madurez.

En el caso de ganar su próximo partido, se vería las caras con el ‘Peque’ Schwartzman en octavos y con Rafa Nadal en cuartos. Preguntado por ello, el joven afirmó: “Sinceramente pensaba que me ibas a preguntar por Struff, que es el que tengo en la siguiente ronda, no te puedo hablar ni de Schwartzman ni de Rafa, obviamente sería espectacular, pero Struff es un gran rival, que viene de ganar a Rublev, a Bagnis, a jugadores muy, muy buenos”, sentenció.

Junto a los italianos de 19 años Lorenzo Musetti y Jannik Sinner, que también ganaron este jueves, es la primera vez con tres adolescentes en tercera ronda desde 2001.

En aquel entonces, hace 20 años, el trío estaba compuesto por Federer, Andy Roddick y el también español Tommy Robredo.

Procedente de las previas de Roland Garros, y 492º de la clasificación mundial en enero de 2020, Alcaraz sigue haciendo historia en Roland Garros.