Luis Martínez: “San Vicente no es rival fácil”

Todos lo saben: Luis “El Salamá” Martínez es de los jugadores insignia del técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Amarini Villatoro, y quizás el que más…

Y por eso, su opinión del partido de este viernes frente a San Vicente y Las Granadinas, por la primera ronda de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, es importante. “La gente o los periodistas pueden decir que es un rival fácil o accesible” dice inicialmente.

“El que va a jugar, nosotros, en cambio, no podemos decir eso”, agrega. “No podemos menospreciarlo. Es de jugar el encuentro, no cometer errores y afrontarlo de la mejor manera. Vamos de partido a partido, y el rival fuerte es Curazao, pero si no ganamos este choque, aquel pasa a segundo plano. Y tenemos que llegar en las mejores condiciones y a nuestro mejor nivel para el partido fuerte, que es contra Curazao”.

¿Y cómo estan para el partido contra San Vicente y las Granadinas?

-Estamos bien. Este es un grupo de jugadores muy sano y que queremos trascender. Estamos a completa disposición del cuerpo técnico, y aunque alguno dudara de nosotros, lo estamos haciendo con todo el gusto y la gana de ir a un Mundial.

(Entretítulo)

A pleno

El mismo “Salamá” Martínez relata que no estuvo a su mejor nivel en los dos primeros partidos de la ronda, ganados contra Cuba e Islas Vírgenes Británicas. Ahora todo es diferente…

“Me siento muy bien. Aparte de terminar de jugar un torneo muy corrido, con la seguidilla de partidos uno puede tener mejor ritmo que contra Cuba. Para ese partido sólo regresé de un viaje y salté a jugar…”

Con Guastatoya no llegaron a la final…

-Todos ya dejamos atrás lo que nos tocó en el torneo. Sólo Jonathan (Velásquez) puede decir que terminó con éxito. Ahora borramos casette y nos quitamos el cansancio mental por no lograr lo que queríamos en la Liga. Y aqui venimos a trabajar y sólo a pensar en lo que queremos.

Hay que golear contra San Vicente y Granadinas…

-Primero lo primero. Al momento de ir en ventaja buscaremos más goles. No vamos a quedarnos: “que bueno el 2-0” y hasta alli. Sabemos que le eliminatoria también se decide en goles y en juego directo contra Curazao. Y si se presentan, buscaremos más goles.

¿Y qué tanto han pensado en Curazao?

-Estas dos semanas de encierro, concentrados en entrenar intensamente, nos ha llevado a practicar en cancha sintética. Y hemos pensado en ellos. Los que jueguen estarán concentrados en San Vicente, pero si hemos pensado y hablado de Curazao.

José Márquez no juega…

-”La Toña” tuvo una molestia que no lo dejaba entrenar y no va a estar, ni entre los convocados. Si está, Amarini sabrá como utilizarlo, pero él (Márquez) fue sincero y dijo que así no puede aportarle a la selección.

Él y otros jugadores pueden hacer falta…

-No puedo dimensionar que tanto harán falta. Los que estan pueden hacerlo mejor y llegar en su dia para tapar esas ausencias. Quienes estamos en la Selección estamos a un cien por ciento y podemos sumar, mantener la solidaridad para ir al ataque y defender.

Contra El Salvador

-El amistoso contra la Selección de El Salvador del sábado 26 de junio, en el Estadio Banc of California, está plenamente confirmado para la selección Nacional de Guatemala. El juego será a las 21:00 hora de Guatemala.

-El juego para la azul y blanco chapina es previo al que se disputará contra la Selección de Guyana en la ronda preliminar de la Copa Oro de Concacaf. Si se gana, se enfrentará al ganador de Bahamas y Guadalupe para lograr una plaza en el torneo regional.

Los juegos

Viernes 3 de junio

Cuba-I. Virgenes Británicas 5:0

Viernes 4 de junio

Guatemala-San Vicente y Las Granadinas 16:00 h

Sábado 5 de junio

I.Vírgenes Británicas-Curazao 15:00 h

Martes 8 de junio

San Vicente-Cuba 14:00 h

Curazao-Guatemala 18:00 h

Posiciones

Pts.jj jg je jp g dif

1.Curazao 6 2 2 0 0 7:1 6

2.Guatemala 6 2 2 0 0 4:0 4

3.Cuba 3 3 1 0 2 6:3 3

4.San Vicente G. 3 2 1 0 1 3:5 -2

5.I. Virgenes B. 0 3 0 3 3 0:11 -11