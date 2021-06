Óscar Santis confía en que la Selección se clasificará

Óscar Santis es la sensación en el fútbol de Guatemala en los últimos tiempos, no cabe duda. Y con el buen trabajo realizado desde hace dos torneos con Comunicaciones, se ganó un lugar en la convocatoria a la Selección Nacional.

“Yo me siento bendecido por estar acá”, dice el ya popular “Lelito”. “Doy gracias a Dios por cada paso que doy. Realmente he tenido un torneo (Clausura 2021) muy bonito, y he venido ahora a acá (a Selección Nacional) para ayudar a lograr grandes cosas. Trabajamos fuertemente en el grupo para lograr lo que queremos”.

De fútbol veloz y punzante, y con vistosos e importantes goles anotados, Oscar Santis está en su primera Selección Nacional de Guatemala, tras dos buenos torneos con Comunicaciones, a donde llegó proveniente del Deportivo Suchitepéquez de Primera División.

Estas muy contento por el llamado…

-La verdad es que vengo con una gran ilusión. Con un nuevo objetivo. Es un sueño estar en Selección y representar al país en competencias que uno siempre ha deseado jugar.

¿Tus objetivos en Selección?

-Voy a trabajar muy duro para ganarme un puesto, y creo que estoy de la mejor manera. Lo he podido demostrar de partido a partido.

¿Qué puede esperarse de esta Selección?

-La gente puede esperar mucho. Nos preparamos para hacer historia e intentar darles la alegría de que griten goles y triunfos. Ansiamos lograr el objetivo, pasar de ronda.

¿Qué mentalidad tiene el plantel?

-La mejor. Es como vencer o morir. Estamos enfocados en lo que queremos y vamos a lograr que las cosas salgan bien.