Oficial: Zidane se marcha del Real Madrid

Despedido por la puerta grande como jugador en 2006 y como entrenador en 2018, cinco días después de levantar su tercera Liga de Campeones en el banquillo, la leyenda francesa abandona el club con un balance más mediocre y tras una temporada sin títulos.

Algo poco habitual para el club más laureado en Europa que, aun así, no había dado el paso de despedir un emblema del club.

Fue el francés quien “ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador”, indicó el club en un comunicado donde pide “respetar su decisión y mostrarle el agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años”.

“Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid. Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa”, añadió el club español.

Idolatrado por los aficionados blancos, Zidane no escapó de las críticas en este año de sinsabores, lejos de los elogios cosechados durante su primera etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Artífice de nueve títulos en dos años y medio (2016-2018), Zidane fue llamado al rescate en marzo de 2019 por el presidente Florentino Pérez para sustituir al argentino Santiago Solari cuando el equipo ya no se jugaba nada (eliminado de Europa y de la Copa del Rey y sin opciones en Liga).

El francés firmó hasta junio de 2022 con el objetivo de impulsar un nuevo Real Madrid, sin Cristiano Ronaldo marchado a la Juventus, pero con la estrella Eden Hazard recién fichado del Chelsea y otras jóvenes incorporaciones como Rodrygo, Eder Militao, Luka Jovic o Ferland Mendy.

– Una regeneración frustrada –

Pero excepto Mendy, los nuevos no cuajaron y, con una pandemia en medio que complicó su adaptación, Zidane terminó apostando por la vieja guardia de su primera etapa: Sergio Ramos en defensa, Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro en la medular, y Benzema en punta.

“Gracias hermano por todo lo que me has aportado en el plano colectivo y en el personal. Me siento orgulloso por haber avanzado y madurado al lado del hombre que tú eres”, señaló en Twitter Benzema tras el anuncio de su salida.

“Ha sido un placer jugar para ti y ganar contigo. Eres muy grande”, apuntó el croata Modric en la misma red social.

Tras el parón pandémico, el Real Madrid consiguió levantar su 34º título de Liga frente al Barcelona pero cayó de la Liga de Campeones en octavos de final ante el Manchester City.

Y la última temporada, plaga de hasta 54 lesiones y ocho casos de covid-19 en la plantilla, fue una montaña rusa en la que tuvo que improvisar soluciones nuevas como una defensa de tres centrales y apostar por jóvenes como Vinicius y miembros del filial.

Aun así, consiguió llevar una fatigada plantilla semifinales de la Champions, donde sucumbió ante el Chelsea.

Pero desilusionó en Copa del Rey y en la Supercopa de España y, pese a mantenerse vivo hasta la última jornada, cedió el cetro de Liga al Atlético de Madrid.

– Cariño de la afición –

Como en 2018, el francés deja el cargo días después de terminar la temporada. Si entonces lo hizo tras convertirse en el primer técnico en levantar tres veces la Champions, ahora lo hace sin títulos, aunque con el cariño de la afición.

“Me da mucha pena, ha sido un muy buen entrenador, ha sabido sacar lo mejor de cada jugador, sobre todo de Benzema”, declaró a la AFPTV Miriam Galeano, de 31 años.

Y Francisco Lorenzo, de 25 años, destacaba su “legado”, especialmente en Europa. “En algún momento han empezado a subir (de rendimiento) otros equipos, pero desde que llegó Zidane fue un bloque ganador”, dijo.

¿Cuál será su futuro? Los rumores lo ven en su bien conocida Juventus de Turín, donde el destino de Andrea Pirlo parece incierto. O podría tomarse unos meses sabáticos para dirigir la selección francesa tras el Mundial de Catar de 2022.

Como sucesor suyo en el Real Madrid, suena otra leyenda blanca y excompañero de Zizou, Raúl González, actualmente dirigiendo el filial, pero también Massimiliano Allegri o Joachim Löw.