Egan Bernal cede tiempo

Pese a que el día no fue sencillo, Bernal conservó la ‘maglia’ rosa a cuatro días de la llegada final a Milán.

Bernal se vio sorprendido por una serie de ataques del británico Simon Yates antes de los tres últimos kilómetros.

Al colombiano se le vio vulnerable por primera vez desde la salida en Turín. Pero a pesar de ello apenas cedió unos 50 segundos con respecto a Yates.

En la general, Bernal conserva una cómoda ventaja sobre el italiano Damiano Caruso, segundo a 2 minutos 21 segundos. Yates remontó de la 5ª a la 3ª plaza, a 3 minutos y 23 segundos.

“Hoy no ha sido mi mejor día, pero no he perdido mucho tiempo, apenas unos segundos respecto a Caruso”, destacó Bernal.

“Ahora a pensar en mañana (jueves). Yates ha ido muy rápido, ha hecho una subida impresionante (…) Intenté seguirle y quizá me equivoqué al seguirle inmediatamente. Este Giro termina en Milán, cada día puedes perder o ganar mucho tiempo, tengo que estar concentrado”, apuntó el colombiano, campeón del Tour de Francia de 2019.

A Bernal le ayudó en los últimos kilómetros su compañero de equipo y compatriota Daniel Martínez: “Se lo agradezco mucho. Me ha animado y me ha repetido que iba a ganar el Giro”.

Yates explicó tras la etapa que no pudo conseguir un margen mayor.

“Ataqué y me di cuenta un poco más arde que Egan no me había seguido. Iba ya a fondo, no podía ir más rápido para aumentar la diferencia. Quería intentar ganar la etapa”, relató.

“Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Espero que el tiempo siga siendo bueno, con la lluvia no me fue bien el otro día (el lunes en Cortina d’Ampezzo)”, añadió.

El portugués Joao Almeida fue segundo en meta a 13 segundos de Dan Martin, quien resistió contra pronóstico en la subida final, 11,2 kilómetros al 9,8% de desnivel medio. Yates llegó tercero a 30 segundos.

Bajo el sol que regresaba a la carrera, el británico Hugh Carthy y el ruso Aleksandr Vlasov, así como el francés Romain Bardet fueron algunos de los grandes damnificados del día. Los tres están a más de seis minutos de Bernal en la general.

– Caída de Evenepoel –

El belga Remco Evenepoel sufrió una nueva caída en Italia, pero pudo finalizar la etapa con heridas en un codo, a más de media hora del ganador del día.

Nueve meses después de su grave caída en el Giro de Lombardía, el joven prodigio belga (21 años) se fue al suelo de nuevo durante un descenso y en la general cae a la 27ª plaza, a más de una hora de Bernal.

El corredor del equipo Deceuninck pasó por encima de la valla de seguridad en un accidente en el que se vieron involucrados al menos media docena de corredores.

La caída múltiple ocurrió a 28 kilómetros para meta, en el descenso del Passo di San Valentino.

Dan Martin, con victorias en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, también ganó en su carrera dos ‘Monumentos’, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

“No tengo palabras para describir este éxito”, afirmó Martin tras cruzar la meta en Sega di Ala.

“Hoy quería ir al ataque y entrar en la escapada, no pensaba que el pelotón me dejaría ir al ataque pero mi equipo ha hecho un gran trabajo para ayudarme. Tengo que darles las gracias. Necesitaba una subida como ésta y el sol para hacerlo bien”, añadió.

El jueves el Giro regresa al llano con ocasión de la 18ª etapa, la última favorable a los velocistas. El largo recorrido de 231 kilómetros entre Rovereto y Stradella cuenta con tres pequeños repechos en la parte final que no serán decisivos en las clasificaciones.