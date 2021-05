Sergio Ramos no estará en la Eurocopa

“He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero”, dijo Luis Enrique este lunes al dar la lista para el torneo continental, aplazado un año en 2020 debido a la pandemia de covid-19 y que se celebrará del 11 de junio al 11 de julio.

“No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar, he hablado con él, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, que siempre ha ayudado a la selección y lo puede volver a hacer en el futuro”, añadió Luis Enrique.

“Es una decisión complicada, pero busco el beneficio para el grupo”, justificó el seleccionador español.

“Le recomendé que sea egoísta y que recupere su nivel para jugar en su club y en la selección si así fuera”, afirmó Luis Enrique.

“Duele no representar a tu país, pero hay que ser sincero y honesto”, afirmó Ramos en una mensaje en sus redes sociales.

– Sin representación del Real Madrid –

La ausencia de Sergio Ramos, que apenas ha jugado seis partidos con el Real Madrid desde el 9 de enero, deja al equipo blanco sin representación en la Roja por primera vez en la historia en la fase final de un gran evento y a Sergio Busquets y Jordi Alba como los últimos representantes de la etapa más gloriosa de la selección, que parece ir dejando paso a una nueva generación.

En la defensa, tampoco estará Iñigo Martínez, al que ‘Lucho’ tenía previsto convocar, pero el jugador del Athletic de Bilbao emitió un comunicado en el que afirmó que “desde hace un tiempo no me encuentro al 100% ni física ni mentalmente para competir”.

Junto a la sorpresa de Ramos, las grandes novedades de la selección para el torneo continental han sido las convocatorias del defensa francés del Manchester City Aymeric Laporte, recién naturalizado español, y la del delantero del PSG, Pablo Sarabia.

El gobierno español aprobó la nacionalización de Laporte el pasado 11 de mayo, a petición de la Federación Española (RFEF), lo que hacía prever que entraría en la lista de Luis Enrique.

El seleccionador español, sin embargo, quiso dejar claro que la llegada del central del City, no significa que meditara desde hace semanas dejar fuera a Sergio Ramos.

“Es un buen refuerzo que nos puede ayudar mucho, con experiencia internacional. No relacionéis la baja de Sergio Ramos con la llamada a otros jugadores”, afirmó Luis Enrique.

“Sarabia quizás pueda ser la sorpresa, incluso para él mismo”, reconoció el seleccionador español, recordando que “en las dos últimos convocatorias lo quisimos traer pero estaba lesionado”.

“Cada vez que participa aporta cosas, tiene gol, capacidad para dar el último pase, trabajo defensivo, es un jugador muy interesante”, aseguró ‘Lucho’.

– Lista de 24 –

El seleccionador español confesó que “no es la lista que yo quería desde el momento que hay jugadores que no pueden estar por lesión… Hay bajas notables”.

Sin embargo, Luis Enrique no ha querido utilizar las 26 plazas autorizadas para la competición continental.

“Hemos incorporado un delantero más (a la lista habitual de 23), pero no queremos incorporar más jugadores porque valoramos la sensación de que pueden participar los 24”, explicó Luis Enrique, para el que ese número también permite “entrenar con un número más reducido de jugadores”.

Luis Enrique considera que España, encuadrada en el grupo E junto a Polonia, Eslovaquia y Suecia, está “en el grupo de favoritos, que nadie descartaría. Ahora hay que refrendarlo en el terreno de juego”.

España iniciará su periplo en la Eurocopa el 14 de junio contra Suecia en Sevilla, pero antes jugará dos amistosos, contra Portugal el 4 de junio y contra Lituania, el 8 de junio