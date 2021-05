Egan Bernal se consolida en el Giro

En Los Dolomitas, Bernal, que se quitó el chubasquero y descubrió su ‘maglia rosa’ antes de entrar en meta, aventajó en una treintena de segundos al francés Romain Bardet y al italiano Damiano Caruso.

– ‘De regreso a la partida’ –

“Si ganas con la ‘maglia rosa’ es algo especial. Quería mostrarla, exhibir respeto al maillot. Quería hacer algo especial hoy, mostrar que estoy de regreso a la partida”, señaló Bernal, de 24 años, tras ganar, haciendo referencia a un 2020 en el que estuvo lejos de su nivel en 2019 por los problemas físicos.

La etapa fue recortada a 153 kilómetros de los 212 iniciales debido a las malas condiciones meteorológicas, siendo privada de dos de sus tres grandes puertos, la Fedaia y el Pordoi.

Sobre todo por las bajas temperaturas, con nieve fundida, hielo y lluvia, el peligro estaba principalmente en los descensos de los puertos, por lo que la organización tomó la decisión este lunes antes de salir.

El domingo por la noche una gran mayoría de los corredores (97%) se pronunció a favor de recortar la etapa.

“Es una gran victoria. Fue una etapa dura, también por el tiempo, pero tenía la buena mentalidad desde el principio. Estaba preparado para sufrir y lo hice”, añadió Bernal en la estación de esquí que acogerá los Juegos de Invierno de 2026.

“No sé lo que hubiera sido mejor para nosotros, una larga etapa o la que hemos tenido. Estábamos preparados para todas las hipótesis”, continuó.

En la general el vencedor del Tour de Francia en 2019 ve reforzado su liderato y tiene ahora 2 minutos y 24 segundos de ventaja sobre Caruso, y 3:40 con el británico Hugh Carthy, en la víspera de la segunda jornada de descanso, a seis días del final de la prueba en Milán.

Una escapada se había formado en la primera ascensión del día. Sus cinco supervivientes (Almeida, Formolo, G. Izagirre, Nibali y Pedrero) se presentaron a los pies del Giau con una ventaja de menos de dos minutos.

En el grupo de favoritos, con el equipo EF Education al mando, Bernal atacó en dos ocasiones, quedándose solo a 4 kilómetros de la cima de este puerto situado a 2.233 metros (9,9 kilómetros al 9,3%) tras dejar atrás al último superviviente de la escapada, el español Antonio Predero.

– Gesta sin televisión –

Su ofensiva no se pudo ver por televisión, debido a las malas condiciones meteorológicas, pero coronó el puerto con 45 segundos sobre Caruso y 1 minuto y 13 segundos sobre Bardet.

Protagonista de un gran descenso, Bardet, ahora séptimo en la general, alcanzó a Caruso, pero la pareja no pudo llegar hasta el colombiano.

“Bernal fue de nuevo el más fuerte (…) No he podido seguirle mucho tiempo. Después he subido a mi ritmo y alcancé a Caruso en el descenso. Fue duro pero me hace bien. Desde 2018 tengo altibajos, pero da gusto volver a sentir buenas sensaciones”, declaró el francés.

El italiano Giulio Ciccone fue cuarto a 1:18, por delante de Carthy y del portugués Joao Almeida.

Simon Yates, segundo en el Giro en la salida de Sacile, perdió más de dos minutos y medio. “No he logrado lo que buscaba, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Fue una etapa difícil. La victorias ahora está un poco lejos, pero el podio sigue estando al alcance”, explicó el británico.

El belga Remco Evenepoel cedió antes de los últimos 30 kilómetros y el ascenso al paso de Giau.

“Mi cuerpo no está preparado”, admitió el joven belga, que descubre por primera vez una vuelta de tres semanas y lo hace tras nueve meses de baja después de la grave caída que sufrió en el Giro de Lombardía (fractura de la pelvis).

“No creo que nadie pensara que alguien que se ha entrenado apenas dos meses pueda estar ‘top’ durante tres semanas”, explicó.

“Me siento cada día menos bien y (el desfondamiento) llegó hoy”, añadió el fenómeno, de 21 años, que descartó retirarse. “Mi objetivo es acabar el Giro”.

Con su inyección de confianza, Bernal afrontará las últimas cinco etapas desde el miércoles: “Dos minutos y medio sobre el segundo me permite gestionar si tengo un día difícil”.