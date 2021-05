Acevedo: “Sufrimos todo el torneo”

“Todavia estamos con las revoluciones muy altas, pero contentos, muy felices con lo conseguido”, dijo el técnico campeón, Mario Acevedo, sobre el título obtenido por su equipo, Santa Lucía, al vencer a Comunicaciones por global 6-5 en la final del torneo Clausura 2021.

Tras un 4-0 histórico en la final de ida en Santa Lucía el jueves de la semana pasada, los Jaguares cayeron 5-2 en el de vuelta el domingo por la tarde y noche en el estadio Doroteo Guamuch; pero esos dos goles, obtenidos en tiempo de descuento, le significaron a los lucianos el logro del título.

“Tenia que ser de esta forma”, agrega Acevedo. “Somos un equipo que venía desde abajo, de pelear en la zona de descenso. Tenemos un grupo muy fuerte, pero sabiamos que ibamos a enfrentar a un rival que sabe jugar estas finales. Y con un hombre menos en el campo le dimos vuelta a la serie”.

“Esto fue una auténtica montaña rusa, con demasiadas emociones”, confiesa Mario. “Ni el más optimista pensó que le metiamos cuatro goles en la ida a Comunicaciones, ni que ellos nos metian cinco en la vuelta. Fue muy complicado. Yo sé lo que son ellos para este tipo de partidos, y algunos de nuestros jugadores no tenian la experiencia para estas series…”

¿Cuál fue el plan del juego?

-Planteamos el partido con el convencimiento de que podiamos aguantarlos. Hicimos un buen juego hasta el primer gol: recibimos la presión rival, pero teníamos buena posesión de pelota. Nos cae un gol en pelota parada, y hasta allí era todo normal. Nos cae otro en tiempo de reposición, y replanteamos en el medio tiempo. Estábamos seguros que nos manteníamos y en el primer minuto nos cae gol: y allí ya no pudimos contener a Comunicaciones…

¿Y qué pasó allí?

-Perdimos confianza, replanteamos todo y tratamos de ser más defensivos, pero otra desatención nos significó el quinto gol. Pero a lo que le doy mérito es que no dejamos de luchar. Con diez jugadores en la cancha tomamos decisiones arriesgadas, mandamos a nuestro central al ataque y anota. Hicimos entrar por otro defensa a Quique (Miranda) y anota. La convicción del equipo de no dejar de luchar, aunque perdiamos 5-0 ante Comunicaciones en su cancha, nos salvó. Era como para ya no pelear la serie…

Fue muy duro…

-Así es dificil tomar las decisiones. Era duro, pero ya habiamos hecho todo lo que hicimos en el torneo, y merecimos esta Copa. Y después de pelear por el descenso, tenemos el derecho de jugar Concachampions.