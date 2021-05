Rafinha Da Roza: “Vamos por el título”

Su fútbol picante, aparte de su largo y rubio cabello y su abundante barba, lo identifica dentro del campo: el brasileño Rafinha Da Roza es el auténtico eje del juego ofensivo de Santa Lucía, el rival de Comunicaciones en la gran final del torneo Clausura 2021.

“Es la primera vez que Santa Lucía llega a una final” dice Rafa. “Y yo creo que fue muy merecido. Hicimos muy buen torneo, logramos grandes cosas tanto de locales como de visita, y por eso Santa está en la final. Y creo que podemos lograr mucho en ella…”

Rafinha es muy desequilibrante en el campo. Con sus pases punzantes, con su llevada de balón vertiginosa, y con su fútbol dinámico y alegre. “Yo siempre procuro ayudar al equipo”, dice. “Aportarle con el fútbol y la experiencia que tengo. Trazo mis metas personales, pero siempre con el pensamiento puesto en el club, para que este salga adelante”.

Le toca disputar una final. ¿cómo la afronta?

-Estoy muy contento, porque ya llevo varios años en Guatemala y no habia podido disfrutar este momento de disputar una serie por el título. Y voy a tratar de gozarla al máximo.

Santa Lucía tiene la posibilidad de ganar el cetro. ¿Que sensación deja eso?

-La verdad que no muchas personas creían en nosotros. Pensában que ibamos a trabajar solamente para no descender. Fueron pocos, nuestras familias, las personas que nos acompañan a los juegos, los directivos. Tenemos que agradecerles a ellos… y también a la gente que no creyó mucho. Eso nos dio fuerza para salir adelante.