Zidane: “No es una mala temporada”

“Podemos ganarla o no, pero lo que es importante para nosotros es darlo todo en cada partido. Es lo que hemos intentado hacer”, dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro de la 36ª y antepenúltima jornada de Liga contra el Granada.

“Nuestro objetivo son los tres partidos que faltan y, de todos modos, no es una mala temporada. Una mala temporada para mí es no darlo todo en el campo”, afirmó Zidane, que se dejaría la temporada en blanco si no logra ganar LaLiga.

El técnico merengue recordó que en el campeonato de 2017 “habíamos estado extraordinarios y la ganamos en el último partido”.

“Puedes ganarla o perderla, pero lo más importante es darlo todo”, insistió Zidane, asegurando que el jueves vamos a “competir, intentar hacer todo para ganar el partido. Es lo que nos importa”.

El equipo blanco es tercero en el campeonato liguero a dos puntos del líder, el Atlético de Madrid, que se mide este miércoles a la Real Sociedad.

Vuelto a preguntar sobre su futuro al frente del Real Madrid, Zidane siguió evitando responder afirmando que “son tres partidos y pienso únicamente en estas cosas”.

En cambio se mostró ilusionado con la posibilidad de que las autoridades españolas permitan la vuelta del público a los estadios para las dos últimas jornadas ligueras.

“Si hay público, mejor para el fútbol, mejor para la gente. Sería volver a la normalidad y es lo que queremos todos”, aseguró.