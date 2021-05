Guardiola pone al Manchester City en lo más alto

El 29 de mayo en Estambul, en la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea, tendrá la ocasión de entrar a formar parte del reducido club (6) de técnicos que han ganado la ‘Orejona’ con dos equipos diferentes.

Guardiola concluyó el ejercicio 2019-2020 a la sombra del triunfo liguero del Liverpool y dolido por la brutal eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Lyon (3-1), luego de una nueva apuesta táctica fallida.

Después de una pretemporada recortada, inició su último año de contrato sin muchas certezas.

El intelectual del fútbol, el entrenador con miles de disposiciones tácticas, parecía que ya no encontraba la fórmula para que su equipo volviera a ser dominante.

El inicio de temporada no ayudó en absoluto. Era 13º a ocho puntos de los líderes Tottenham y Liverpool, colíderes luego de una derrota contra los ‘Spurs’ (2-0) a finales de noviembre. Pero el punto de inflexión llegó cuatro jornadas más tarde con un empate frente al West Bromwich (1-1).

“Sentía que no era un equipo en el que me reconocía. No me gustaba lo que veía”, explicó en la web del club en febrero.

– ‘Revolución’ terminada –

Lejos de poner todo patas arriba, fue a buscar las soluciones en lo que cree más profundamente.

¿Una “revolución”? Sí, pero como cuando un planeta completa la trayectoria de su órbita, volviendo a su posición de partida.

Guardiola se basó en los principios que le inculcaron en el FC Barcelona, donde se formó, jugó la mayor parte de su carrera y debutó como entrenador con el equipo filial en 2007.

Ascendido a la banca del primer equipo al año siguiente, el español conquistó 14 títulos, incluidas dos ‘Champions’ y tres Ligas, en la que es considerada como ‘la edad de oro’ del conjunto azulgrana (2008-2012), marcada a su vez por la eclosión del argentino Lionel Messi.

Después de un año sabático, desembarcó en el Bayern de Múnich tras el triplete histórico de Jupp Heynckes.

Tres campañas (2013-2016) de numerosos experimentos tácticos para ver si podía instalar en todas partes su juego de pases rápidos, esquemas asimétricos…

Fue una etapa incontestablemente exitosa -tres Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de clubes- pese a la sombra de las tres eliminaciones en semifinales de la ‘Champions’ contra Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

De Múnich partió en dirección a la aventura inglesa en 2016, en un ambiente muy azulgrana por la presencia de Txiki Begiristain y Ferran Soriano como director de fútbol y presidente respectivamente.

– Un toque zen –

Los títulos siguieron acumulándose (doblete Premier-Copa de la Liga en 2018, triplete nacional inédito en 2019) hasta la pasada campaña, donde solo se levantó una Copa de la Liga.

Desde hace semanas, solo se guía por el mantra de “sé tú mismo”, añadiendo, a los 50 años y tras haber renovado hasta 2023, un toque zen que podría llevar al City a su primer título continental.

Metrónomo del Barça de Johan Cruyff en los años 1990, ha hecho de la posesión el alfa y omega de su juego, porque le permite dictar el ritmo de la contienda.

“La única diferencia (entre el complicado inicio de temporada y después) es que corremos menos. Corríamos demasiado”, aseguró en enero.

“Cuando tenemos la bola, podemos permanecer más en posición y dejar que el balón corra, no nosotros. Es lo que mejor hacemos. Perdimos eso los primeros días por mi culpa”, reconoció.

Se le ve más realizado que nunca. Cruyff “me enseñó que a este nivel solo hay una cosa que no puedes hacer y es no disfrutar”, dijo antes de enfrentarse al París SG en semifinales de la Champions.

Con la Copa de la Liga en su haber, la reconquista de la Premier y un récord inglés de 21 triunfos seguidos contando todas las competiciones, la temporada ya es un éxito. Pero queda la ‘Champions’, el gran objetivo de los propietarios emiratíes, para que la alegría sea completa.