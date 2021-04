Jornada de decisiones en el Torneo Clausura

Luego de que Comunicaciones ganó la fase de clasificación del Torneo Clausura el pasado domingo con su triunfo contra Achuapa, ahora la atención se centra en determinar qué equipos acompañarán al cuadro crema en la lucha por el título en la Liguilla, así como también se podría aclarar el tema de los dos equipos que desciendan a la Primera División de nuestro fútbol y todo esto se conocerá en la jornada 15 del certamen que se disputará este miércoles.

Grandes duelos

Uno de los duelos más relevantes de la jornada lo protagonizarán Sanarate contra Xelajú, a partir de las 13:00 horas de este miércoles, ya que el cuadro celeste necesita la victoria para salir de la zona del descenso y el cuadro chivo también necesita los tres puntos para poder clasificar a la fase final del certamen.

Otro duelo relevante en el descenso lo protagonizarán Achuapa contra Iztapa, ya que el cuadro jutiapaneco necesita la victoria para también dar un paso vital en su aspiración por no descender, pero enfrente tendrá a un rival que necesita también el triunfo para clasificarse a la liguilla por el título.

Sacachispas, que marcha último, se juega una de sus mínimas posibilidades de salvarse del descenso cuando reciba a Malacateco a partir de las 15:00 horas en su estadio, pero el cuadro mutero ya no depende de sus propias opciones sino de una combinación de resultados para no perder la categoría; sin embargo, su obligación es ganarle al cuadro fronterizo y luego esperar que Sanarate y Achuapa pierdan sus respectivos partidos para llegar a la última fecha con posibilidades de no descender.

Antigua, otro de los involucrados en el descenso, visita al siempre difícil cuadro de Cobán Imperial, por lo que el panorama no pinta del todo bien para el cuadro colonial que necesita sumar, como mínimo, un punto para llegar menos presionado a la última fecha y evitar el descenso, mientras que los azules necesitan la victoria para no comprometer su clasificación a la liguilla, por lo que Antigua no la tendrá nada fácil.

A definir posiciones

En los otros partidos varios equipos, como Municipal buscarán certificar su clasificación a la siguiente ronda en la mejor posición posible para llegar con mejores opciones de jugar de locales en los partidos de vuelta de la Liguilla. Los rojos reciben al sorprendente Santa Lucía, al que esperan vencer para darles alcance en el tercer lugar de la tabla de posiciones, al tiempo que los ediles esperan una derrota de Guastatoya contra Comunicaciones para también quedar igualados con el campeón en la lucha directa por el segundo lugar de la fase clasificatoria.

Comunicaciones visita al campeón Guastatoya con la tranquilidad de haber ganado la fase de clasificación, mientras que el cuadro guastatoyano necesita el triunfo para poder asegurar el segundo lugar y así llegar con mejores opciones de revalidar el título en la liguilla por el cetro.

La fecha

Torneo Clausura 2021

Jornada 15

Miércoles 28 de abril

Sanarate-Xelajú 13:00 h

(Transmite Tigo Sports)

Municipal-S. Lucía 15:00 h

(Transmite Televisión Nacional)

Achuapa-Iztapa 15:00 h

(Transmite Claro Sports)

Guastatoya-Cremas 15:00 h

(Transmite Televisión Nacional)

Cobán-Antigua 15:00 h

(Transmite Tigo Sports)

Sacachispas-Malacateco 15:00 h

(Transmite Claro Sports)