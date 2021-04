Tuchel confía en los árbitros

“Confío al 100% en los árbitros que envía la UEFA en estos niveles de competición”, afirmó Tuchel en la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de la Champions contra el Real Madrid del martes.

Tuchel se expresó de esta manera tras la fallida Superliga que intentaron poner en marcha doce clubes grandes de Europa, entre ellos Chelsea y Real Madrid, tras lo que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, llegó a insinuar posibles sanciones.

Esto ha llevado a especulaciones en los medios sobre posibles exclusiones o que el ente europeo intente influir en el partido del martes.

“No imagino que pueda haber cualquier tipo de ventaja o desventaja por los debates sobre políticas deportivas, no quiero ni pensarlo, no me entra en la cabeza”, añadió el técnico alemán del Chelsea.

“Merecemos estar en la semifinal, al igual que el Real Madrid también lo merece”, aseguró Tuchel, insistiendo en que “no lo merecemos por influencias políticas o por la camiseta. Lo merecemos por lo que hemos hecho durante un largo recorrido”.

El técnico alemán del Chelsea, en cambio, no se mostró muy entusiasmado con la reforma de la Champions a partir de 2024.

“No estoy muy seguro de que me guste (la nueva fórmula con 36 clubes en lugar de 32). Lo que veo son más partidos en el calendario que tenemos. Es difícil para mí estar ilusionado”, aseguró Tuchel.

“Todos estos debates sobre la Superliga han hecho olvidar este nuevo formato y no creo que hayan pedido opinión a los entrenadores o a los jugadores. Más partidos no es más calidad, así que no estoy satisfecho”, añadió Tuchel.

– ‘Dura pugna’ –

Respecto al enfrentamiento con el Real Madrid, el técnico del Chelsea consideró que la estrategia es “ser nosotros mismos”.

“Cuanto más se avanza en la competición, más debemos confiar en nuestras fuerzas, hacer lo que sabemos hacer. Hemos demostrado que funciona”, dijo Tuchel.

“Tendremos que arriesgar y tener mucha confianza. Merecemos nuestra plaza en semifinales, hemos hecho mucho para llegar a este nivel y debemos creer en las capacidades de este equipo para intentar lograr buenos resultados”, afirmó el centrocampista del Chelsea Christian Pulisic.

“Será una dura pugna en los dos partidos. El Real Madrid tiene mucha experiencia en esta competición”, añadió Pulisic.

“Tenemos que ser nuestra mejor versión”, afirmó Tuchel, que tuvo un recuerdo para Eden Hazard, la exestrella del Chelsea ahora en el Real Madrid.

“Eden es un jugador top que fue clave aquí durante muchos años, en este campeonato que es uno de los mejores del mundo”, afirmó Tuchel.

“Evidentemente hemos hablado mucho de él porque hay mucha gente en el equipo que lo conoce bien”, dijo el técnico germano, recordando que “ahora juega en el Real Madrid y aparentemente está bien. Si juega, seguro que querrá mostrarse”.