Milan pierde y desciende hasta el quinto lugar

Este derrota del conjunto ‘rossonero’ acerca además el ‘Scudetto’ al Inter de Milán. Los ‘Nerazzurri’, que no conquistan el título desde 2010, podrían proclamarse campeones el próximo fin de semana en la jornada 34, siempre que ganen y no lo haga el Atalanta.

Con once puntos más que la ‘Dea’, el Inter deberá ganar el sábado en casa del colista Crotone, y esperar que los de Bérgamo no sumen tres puntos en la cancha del Sassuolo.

La pelea por el título fue abandonada semanas atrás por el Milan, al que no le sentó bien el nuevo año. Hasta el punto de temer por verse fuera del Top-4 y no poder regresar a una competición, la Liga de Campeones, que no disputa desde hace siete años.

Con el croata Mario Mandzukic titular en punta por primera vez en liga, ante la ausencia del lesionado Zlatan Ibrahimovic, los ‘Rossoneri’ perdonaron una ocasión a los 20 segundos de juego, por medio del turco Hakan Calhanoglu.

Pero cuadro lombardo se vio por detrás del marcador desde el minuto 2, cuando el argentino Joaquín Correa batió a Gianluigi Donnarumma.

El Lazio abrió hueco en el minuto 51, de nuevo por medio de Correa.

Y Ciro Immobile, después de encontrarse con el poste (80), cerró el partido a tres minutos para el final.

“Es una derrota dura (…) Hay que trabajar en el aspecto táctico y mental, espero una reacción importante del equipo”, afirmó el entrenador milanista Stefano Pioli.

– Nápoles fácil –

Estos tres puntos mantienen al Lazio (6º, con un partido menos) en la carrera por un puesto Champions, a lo que aspiran cinco equipos en una apretada batalla: Atalanta, Nápoles, Juventus, Milan y Lazio.

Los napolitanos no perdieron la ocasión de unirse a la Juve y al Milan con el mismo número de puntos.

El conjunto del sur de Italia dominó al Torino, y pronto se le puso el partido de cara, con un buen disparo del francés Tiémoué Bakayoko (11) y un segundo gol dos minutos después del nigeriano Victor Osimhen (13).

El equipo de Gennaro Gattuso llegó a contar hasta con 25 ocasiones de gol, pero el poste y el arquero Salvatore Sirigu ante el polaco Piotr Zielinski (40) y Lorenzo Insigne (60) evitaron la goleada.

El Torino (16º) sigue cerca del precipicio, con los mismos puntos que el Cagliari (17º) y que el Benevento (18º), primer equipo en zona de descenso.

– Resultados de los partidos de la 33ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

– Sábado:

Génova – Spezia 2 – 0

Parma – Crotone 3 – 4

Sassuolo – Sampdoria 1 – 0

– Domingo:

Benevento – Udinese 2 – 4

Fiorentina – Juventus 1 – 1

Inter – Hellas Verona 1 – 0

Cagliari – Roma 3 – 2

Atalanta – Bolonia 5 – 0

– Lunes:

Torino – Nápoles 0 – 2

Lazio – Milan 3 – 0