Paris Saint Germain golea y se clasifica

Con Neymar en el once inicial y con el brazalete de capitán, pero con Kylian Mbappé en el banco de suplentes, los parisinos, vigentes campeones, marcaron por medio de Icardi (9, 68, 90), Vincent Manceau (23) en propia puerta y Neymar (65).

El PSG sigue pues en liza para conquistar los cuatro títulos a los que aspira (Ligue 1, Champions, Copa de Francia y Copa de la Liga).

El héroe del partido, Icardi, comenzó su recital goleador en el minuto 9 tras un buen desmarque. Su segundo gol, llegó tras un pase de rabona dentro del área de su compatriota Ángel Di María y selló su tarde mágica con una volea con la derecha.

“Estoy contento por los tres goles de Mauro (Icardi). No he decidido si será titular próximamente o no, no he pensado en ello”, afirmó Pochettino.

Antes, Neymar, que había provocado el gol en propia del Angers, encontró el premio del gol con un remate de cabeza a puerta vacía.

En el último de los cuartos de final, el Mónaco sorprendió al Lyon en su estadio, al que derrotó por 2-0 y completó el cuadro de semifinales, en las que también estarán el Montpellier y el modesto Rumilly-Vallières (4ª división).

En un partido de mucho contacto físico, el Mónaco decidió el duelo en la segunda parte, con goles de Wissam Ben Yedder, de penal (54) y del alemán Kevin Volland (61).

El domingo se conocerán los emparejamientos de semifinales de la ‘Coupe’.

Aunque los hombres de Mauricio Pochettino tendrán en mente probablemente otra semifinal, la que les espera el miércoles 28 de abril ante el Manchester City en Liga de Campeones.