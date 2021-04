Zidane: “Nadie es culpable de la lesión de Sergio Ramos”

“Aquí nadie tiene la culpa, ni la selección ni el Real Madrid, esto es el fútbol”, dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de liga del sábado contra el Eibar.

“Lamentablemente, a veces pasan cosas y ha pasado, ha pasado muchas veces esta temporada, no sólo a nosotros, a muchos equipos también”, añadió el técnico merengue.

“Queremos que se recupere cuanto antes, sabemos el jugador y el capitán que es, sabemos que siempre quiere estar, se ha hecho daño y espero que se recupere rápidamente”, afirmó Zidane.

Ramos sufrió una “lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda” en un entrenamiento tras el partido que España ganó 3-1 a Kosovo el miércoles, por el que estará prácticamente un mes de baja.

El capitán merengue se perderá el compromiso contra el Eibar, además de los octavos de final de la Champions contra el Liverpool y el clásico liguero contra el Barcelona el 9 de abril.

“Estaba bien para ir con la selección”, insistió Zidane sobre un jugador, que volvía de una lesión en la rodilla.

“Queremos a Sergio, queremos que esté con nosotros siempre, pero tenemos que pensar en todos los jugadores que van a estar y el partido que tenemos mañana, no veo más allá del partido de mañana”, insistió.

Zidane también se mostró satisfecho con la evolución del lesionado Eden Hazard, que este viernes entrenó con el grupo, pero no se atrevió a poner fecha a su vuelta a la competición.

“No tenemos plan, vamos día a día, no vamos a forzar nada, lo importante es que esté bien, está mejor y nosotros poco a poco”, explicó Zidane.

“No digo cuando lo veo, si es en tres días mejor para nosotros, si en una semana o en diez días, pues, vale. Nosotros estamos contentos porque está con nosotros y luego los partidos, ya veremos”, afirmó Zidane, que también recupera al lesionado Toni Kroos.

Zidane también evitó pronunciarse sobre la visita el jueves de Mino Raiola, representante de Erling Haaland, y el padre del delantero noruego, al Real Madrid.

“No es un jugador mío, todo lo que puede pasar fuera no voy a decir bien o mal, no voy a entrar en estas cosas, lo que me interesa es pensar en el partido de mañana”, concluyó.