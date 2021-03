Portugal busca reivindicarse

En Serbia, la actual campeona de Europa llegó al descanso con dos goles de ventaja, ambos anotados de cabeza, en jugadas casi calcadas, por el delantero del Liverpool Diogo Jota (11 y 36).

Serbia igualó en la segunda parte y al final del partido Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic.

Pero Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol… El árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador. CR7 tiró su brazalete de capitán al césped, consumido por la frustración.

Luxemburgo parece a priori el rival ideal para levantar la cabeza, pero la tropa de Ronaldo no deberá fiarse porque esta humilde selección viene de sorprender 1-0 a Irlanda en Dublín.

Serbia y Portugal lideran el grupo A con 4 puntos, seguido por Luxemburgo (3).

En esta tercera jornada, la selección balcánica visita Azerbaiyán.

– Turquía, la sorpresa –

Además, Turquía puede consolidar su primera plaza del grupo G recibiendo a Letonia.

Líder inesperado tras sorprender a Holanda (4-2) en la primera jornada, el combinado otomano se postula como un serio candidato a lograr el billete para Catar.

Se enfrenta a una Letonia que viene de caer precisamente ante Holanda (2-0) el sábado.

El equipo ‘Oranje’ no debería tener problemas en su desplazamiento a Gibraltar, cenicienta de la llave, mientras que Noruega, liderada por su dupla estelar Erling Haaland-Martin Odegaard no debe fallar en su visita a Montenegro.

Bélgica, tercera en la última Copa del Mundo de Rusia-2018, empató 1-1 el sábado en Praga ante una República Checa con la que comparte la cabeza del grupo E. Buscará el triunfo en casa ante Bielorrusia.

Los checos se desplazan a Gales, que perdieron en la primera jornada ante Bélgica en el único partido que ha disputado.

En la llave H la líder Rusia buscará su tercera victoria en Eslovaquia, mientras que Croacia, subcampeona mundial y que suma un triunfo y una derrota, recibe a la modesta Malta.