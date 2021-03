Amarini Villatoro: “Nos faltó contundencia”

“Fuimos como teníamos que ser”, explica Amarini Villatoro, técnico de la Selección Nacional de Guatemala que venció a la de Islas Vírgenes Británicas el sábado por 3-0. “Un equipo que intentó en todo momento buscar el arco contrario, que generó ocasiones de gol pero que no fue contundente”.

El juego contra los isleños, disputado en el estadio Ergilio Hato de Curazao como visitantes, es el segundo ganado por los chapines en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022, tras vencer 1-0 a Cuba como locales el miércoles pasado.

“No somos de excusarnos”, agrega Amarini, “pero creo que el primer tiempo fue muy malo para nosotros. Me gustó el segundo período nuestro, porque generamos mucho. Lamentablemente no fuimos contundentes y por eso no hubo un resultado más amplio”.

Aceptado, no son excusas, pero ¿cuáles fueron las cosas que les molestaron?

-Se podría escribir un libro de todo lo que vivimos. Increíble, era un partido de eliminatoria mundialista y no habia alcanzabolas. Nos cambiaron los balones que nos dieron para entrenar, y usaron otros que habíamos comprobado que no eran de buena calidad. La cancha, el viento, todo influye, pero todo sirve porque al menos ya tenemos una noción de lo que vamos a encontrar en junio y vamos a estar más adaptados…

(entretitular)

Objetivo, logrado

Ya más sereno, Amarini Villatoro habla de lo que lo deja tranquilo. No satisfecho, pero si con calma tras este primer tramo de la eliminatoria que concluye en junio con el juego ante Curazao, para muchos el favorito para imponerse en el grupo C de la primera fase eliminatoria de la Concacaf.

“El primer objetivo era lograr los seis puntos y se lograron”, dice. “Sabemos desde el principio que la clasificación a la segunda ronda se define en Curazao, asi lo tenemos previsto”.

Allí se juegan la clasificación entonces…

–Y bueno, es el partido definitivo. Claro que hay que ir a él paso a paso. Primero debemos pensar en el juego que se tiene en casa (ante San Vicente y las Granadinas) y después en ese enfrentamiento, y tratar de lograr el objetivo que es clasificar a la siguiente fase.

¿Y qué necesitan para esos partidos?

-La suficiente adaptación, y lograrlo más rápidamente. Esa adaptación que tardamos treinta minutos en lograr en este último partido. De alli en adelante, como lo digo, fuimos lo que teníamos que ser, pero sin contundencia…