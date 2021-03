Amarini Villatoro: “La ansiedad nos dominó”

Amarini Villatoro rescata la victoria ante Cuba 1-0, pero no le gusta todo lo demás: “La desesperación y la ansiedad nos dominaron”.

“Habia que ganar y ganamos”, dice con gesto de todos modos molesto el técnico de la Selección de Guatemala, Amarini Villatoro, tras la victoria 1-0 de la azul y blanco contra Cuba el miércoles por la noche en el arranque de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

“Pero la forma en que lo hicimos no es la más agradable”, agrega con voz grave el conductor del equipo nacional. “La desesperación y la ansiedad son cosas que hemos luchado por evitar en este grupo cuando un rival nos cierra espacios, pero vuelven a aparecer”, justifica Amarini.

“No hicimos muchas de las cosas que trabajamos, varias de las que practicamos, y si aparecieron cosas no planificadas”, abunda en detalles el estratega. “Sabíamos que Cuba vendría a replegarse, pero nuestros jugadores no atendieron las indicaciones que se les dieron para evitarlo”, agregó en opinión muy cuestionable: el equipo cubano no vino a replegarse, al contrario, fue evidente que salió al campo a aprovechar los errores de salida y de circulación del balón del equipo nacional.

Y desde alli empezaron los problemas para el equipo bicolor. Lo que si parece cierto es que se le cambiaron los papeles a la escuadra chapina, y cayó rápidamente en la desesperación y el apuro…

Cuestionario a fondo

A Amarini no le gustó el partido, pero resalta el que se haya ganado. “El resultado es positivo. Nos ha costado históricamente empezar eliminatorias, y hasta las hemos dejado ir en el primer partido”, justifica.

¿Que fue lo que complicó las cosas?

-Nuestra desesperación y ansiedad. Hemos trabajado para eliminarlo cuando un rival nos cierra espacios. Cuba juega un 4-4-2 replegado y ordenado. Apuesta por la recuperación del balón y hacer transiciones rápidas, porque sus jugadores son muy veloces. Y ante ese planteamiento cometimos el error de desordenarnos y abusar del pelotazo largo e impreciso, que le facilitó el juego a ellos.

¿Y tras el gol?

-Para nuestra dicha aprovechamos la táctica fija, pero después de la expulsión nos apuramos y no aprovechamos el hombre de más. En los últimos minutos el nerviosismo nos hizo complicarnos con pelotas largas de ellos desde el medio campo, donde tienen buenos jugadores.

¿Qué es lo que más le preocupa?

-Tenemos que mejorar mucho. No somos una potencia y aceptamos la realidad. Me preocupa que empezamos bien los juegos, pero después nos perdemos por la falta de gol, empezamos a confundir el trámite del partido y nos desordenamos. Dejamos de ser un equipo compacto, y si nos desesperamos va a costar que el gol llegue.

¿Habrá algo diferente en el enfoque a la preparación de aqui en adelante?

-Tenemos que trabajar todos esos detalles, porque cuando nos toquen rivales más dificiles nos va a costar mucho más…