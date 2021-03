Ricardo Jerez, el otro líder de la Selección

Ricardo Jerez, junto al “Moyo” José Manuel Contreras, representan la experiencia de varias eliminatorias mundialistas en la actual Selección de Guatemala que afrontará a Cuba e Islas Vírgenes Británicas en el inicio del camino hacia Catar’2022.

“El Moyo” también agrega a Moisés Hernández y Rodrigo Saravia como “experimentados” del actual plantel nacional que dirige Amarini Villatoro; pero se da por descontado que él, junto a Ricardo, representan la cuota de madurez y liderazgo que se pretende en un joven equipo nacional.

“Asumir el liderazgo en un equipo es muy importante”, dice el actual arquero del Alianza Petrolera de la Liga colombiana. “Tener jugadores con experiencia, a los que los demás compañeros pueden escuchar, es clave en una selección”.

¿Y como han asumido ese rol con “El Moyo”?

-De la mano con el couch de la selección, Abel Salas. Él constantemente nos pide que hablemos con el grupo de nuestras experiencias, y lo importante es que ha habido una muy buena recepción en el plantel a todo lo que podamos decir para no cometer los errores de eliminatorias pasadas.

¿En qué se han enfocado más?

-Por ejemplo en hacerlos entender que ellos no tienen la culpa de toda la historia del fútbol guatemalteco. Yo les he dicho siempre que son un grupo joven y que no tienen porqué cargar con la mochila de 60 o 70 años en donde las cosas no han salido como quisiéramos.

¿Qué hay que recalcarles?

-Que ellos son nuevos en una eliminatoria, y que estan por escribir su propia historia: en letras negras como alguien que pasó por esta competencia sin lograr el objetivo; o en letras doradas como alguien que pudo cambiar la historia del fútbol de Guatemala.

Selección muy especial

Ricardo Jerez, con muchas selecciones “en sus espaldas”, tiene un ánimo especial al estar integrado a este grupo de la azul y blanco que dirige Amarini Villatoro.

“Estoy contento de ver nuevos compañeros de Selección”, dice el arquero del Alianza Petrolera de Colombia. “Es espectacular para mi esta convocatoria. Conforme uno tiene más años disfruta más y más estar acá. Hay un grupo muy unido y un ambiente buenísimo”. Y se confiesa aún más. “Tengo muchas espectativas con este grupo”, dice.

¿Qué te hace pensar asi?

-Son jugadores muy jovenes, pero que tienen mucha hambre de triunfar y de pasar a la historia. Aqui no hay figuras que van a salvar a la Selección y lo tenemos muy claro: aqui lo que nos va a salvar es ser una familia, un grupo. Para eso se trabaja, y para salir el dia 24 a reventar a quien este enfrente con buen futbol y mente positiva…

Y en tu puesto, en el arco, ¿cómo ves las cosas?

–¿Para mi? Difíciles. El caso de Nico (Hagen), ya tiene una experiencia en el extranjero, y eso es fundamental. Y Kevin (Moscoso), un jugador que por decisión propia salió de Comunicaciones para jugar en Liga Mayor y lo hizo muy bien, y ahora vuelve a su club y actúa de muy buena manera. Independientemente de la decisión que tome el profe Amarini, creo que los tres estamos capacitados para afrontar la eliminatoria.

¿Y los rivales?

-Cuba siempre se nos complica. Son atletas. Físicamente estan muy bien y hay que tener mucho cuidado, porque ahora tienen jugadores con roce internacional. De las Islas no se nada, pero ahorita estamos enfocados en Cuba, ya el 25 pensaremos en ellos… Y de Curazao sabemos que sus jugadores se han desarrollado en Europa y eso los hace peligrosos, porque juegan a otro ritmo.

¿Guatemala tiene desventaja con eso?

-La calidad técnica del jugador guatemalteco es muy grande, siempre lo he dicho y lo corroboro cada vez que vengo, pero la infraestructura del fútbol guatemalteco: las canchas, nos impiden jugar a otro ritmo.

Selección al dia

-Doble turno de preparación tuvo de nuevo el plantel de la Selección Nacional de Guatemala ayer, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la zona 15.

-Por la mañana se realizó un fuerte trabajo físico, seguido por una también intensa labor táctica.

-Para hoy se realizaría una sola sesión de preparación en la misma instalación. Conforme se acerca la fecha del partido contra Cuba, el miércoles 24 de marzo, la azul y blanco hará más afinamiento táctico.

-Aunque no se trabaja aún una posible alineación, un posible once para enfrentar a Cuba sería con Ricardo Jerez; José Pinto, Moisés Hernández y Gerardo Gordillo (que se presentaría el jueves a la concentración); Rodrigo Saravia, Rudy Barrientos; Antonio López, Darwin Lom, José Martínez (depende de como se encuentren Luis Martínez y Marvin Ceballos).