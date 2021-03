Ibrahimovic retorna a la Selección sueca

El delantero de 39 años del AC Milan, que se había retirado de su selección tras la Eurocopa-2016, ha sido convocado para los partidos de clasificación frente a Georgia y Kosovo para el Mundial-2022, así como un amistoso contra Estonia.

“El regreso de Dios”, reaccionó el jugador, con su estilo inimitable, en un mensaje publicado en las redes sociales, vestido con la camiseta sueca.

Pero esa nueva bravuconada del jugador no ha molestado al seleccionador Janne Andersson: “Es Zlatan, no hay problema para mí”, señaló el técnico, sonriendo.

“Es un muy buen futbolista, el mejor que hemos tenido en Suecia (…). Además de lo que puede aportar en el terreno, tiene una experiencia increíble que puede ayudar a los otros jugadores del equipo”, señaló.

“Creo que seremos un mejor equipo con Zlatan y es por ello que lo he seleccionado”, estimó.

El regreso de Ibrahimovic había sido avanzado a principios de marzo por la prensa sueca, pero la federación no había confirmado la información hasta ahora.

Por su parte, el jugador, ausente de los terrenos desde finales de febrero, continúa recuperándose de una lesión en el aductor izquierdo, esperando regresar el jueves con Milan, contra su antiguo club Manchester United, en la vuelta de octavos de final de la Europa League.

– Regreso anunciado –

Desde su retirada internacional, Ibrahimovic — 116 partidos con su selección y 62 goles — se hablaba a menudo de su vuelta.

Las cosas tomaron un rumbo definitivo este otoño boreal, después de que el jugador confiara a la prensa que extrañaba la camiseta de la selección sueca.

“El que no la extrañe (la camiseta de su país), ha terminado su carrera. Y yo no he terminado mi carrera”, señaló el delantero en la época.

Ibrahimovic tuvo una reunión después con el seleccionador Janne Andersson, calificada como “buena y fructífera” por la federación sueca.

Sin Zlatan, Suecia alcanzó los cuartos de final del Mundial-2018 y se clasificó para la Eurocopa-2020, aplazada a junio y julio de 2021 debido al covid-19, donde se medirá en la primera fase a España, Polonia y Eslovaquia.

Pero el equipo nacional acaba de tener una mala campaña en la Liga de las Naciones (1 victoria y 5 derrotas), lo que desembocó en un descenso a la Liga B.

Antes de esta cita de la Eurocopa, Suecia jugará dos partidos de clasificación para el Mundial, contra Georgia el 25 de marzo y Kosovo el 28, así como un amistoso frente a Estonia el 31.

El seleccionador anunciará en mayo los nombres de los jugadores convocados para la Eurocopa y, si Ibrahimovic está incluido, Suecia dispondrá al mismo tiempo de su experiencia, sus goles, su carisma, pero también de su ego a veces molesto para sus compañeros y difícil de moderar para los predecesores de Janne Andersson.

A él le corresponde ahora la tarea de administrar el “regreso del dios” de los futbolistas suecos.