Real Madrid gana y se aferra; Atlético falla

El equipo que entrena Diego Simeone solo ha sumado tres victorias en los últimos ocho partidos ligueros disputados y trece puntos de los últimos 24 en juego, permitiendo a sus perseguidores acercarse al liderato.

Además del Real Madrid, el Barcelona podría colocarse a solo cuatro puntos si el lunes derrota al colista Huesca.

Durante algo más de una hora de juego, el Atlético dio otra vez muestras de que no está en el mejor momento de la temporada y solo cuando el Getafe se quedó en inferioridad, por la expulsión directa del defensa francés Allan Nyom, por una dura entrada al brasileño Renan Lodi (71), los rojiblancos parecieron lanzarse a por la victoria.

El uruguayo Luis Suárez fue el que más cerca estuvo del gol, pero su remate se estrelló en el palo (83).

“Hicimos un segundo tiempo muy bueno, un primero que no fue bueno. Luego tuvimos situaciones de gol para poder marcar, no fuimos contundentes, no vamos a 0-0”, declaró Simeone.

– 13 puntos de los últimos 24 –

“La Liga es difícil, compleja, para todos, y se nota en todos los partidos (…) Hay dos equipos extrodrinarios que no van a perder muchos partidos. Tenemos que ir partido a partido”, agregó el técnico argentino.

Antes, el Real Madrid remontó 2-1 ante el Elche (17º), gracias a un doblete del francés Karim Benzema (73 y 90+1), y suma tres puntos que permiten al equipo blanco mantenerse en la pelea por el título liguero.

El equipo alicantino se adelantó en el marcador a la hora de juego con un tanto de Dani Calvo tras un lanzamiento de esquina (61).

Una derrota habría provocado que el Real Madrid se hubiese prácticamente despedido de sus opciones de título, pero apareció Benzema para dar la vuelta al marcador.

El delantero francés, que suma ya 15 goles en el campeonato (a cuatro del líder Lionel Messi), empató de cabeza en otra jugada de córner (73) y en el descuento (90+1) anotó el segundo con una volea de zurda después de recibir el pase, con el pecho, del brasileño Rodrygo.

“No fue un partido fácil, con el Elche bien organizado atrás. Con coraje tiramos adelante y al final ganamos”, destacó el bigoleador francés al canal Movistar.

“Mi segundo gol es bonito y vale por tres puntos, estoy más feliz que nunca”, añadió Benzema, que con su doblete suma 184 goles en el campeonato español, igualando a David Villa en el puesto 12º de los máximos goleadores históricos de LaLiga.

Además de permitirle seguir vivo en LaLiga, el triunfo supone una inyección de confianza para el Real Madrid de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes ante el Atalanta, en el que el equipo blanco defenderá el 1-0 logrado en Bérgamo.

– Regresan Ramos y Hazard –

La buena noticia para Zidane, además del triunfo, fue que empieza a recuperar efectivos y después de que Benzema regresara la semana pasada, este sábado reapareció en la última media hora el capitán Sergio Ramos, ausente en las últimas semanas por una lesión de rodilla, y el belga Eden Hazard también disputó sus minutos desde finales de enero, cuando sufrió una lesión muscular.

“El Elche es un equipo que defiende muy bien, se ha metido atrás y son fuertes físicamente. Con los equipos que se encierran atrás siempre te cuesta un poco más”, declaró el técnico francés tras el partido.

“Éramos nosotros los que teníamos que encontrar la solución y al final, con paciencia y ritmo, encontramos el hueco” para lograr la victoria, añadió.

Contra el Elche, Zidane sumó contra su encuentro 247 en el banquillo del Real Madrid y ya es el segundo entrenador con más partidos en el club.

Por delante solo tiene a Miguel Muñoz, que dirigió al equipo blanco en 605 partidos.

En los otros partidos disputados el sábado, con equipos implicados en la pelea por la permanencia, el Alavés (18º) dejó escapar una victoria importante en casa al empatar 1-1 frente al Cádiz (14º) y también igualaron, sin goles, Osasuna (13º) y Valladolid (16º).