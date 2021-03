Muguruza sigue imparable

Muguruza ya había ganado a Sabalenka la semana pasada en la segunda ronda del Torneo de Doha, donde la jugadora nacida en Caracas fue subcampeona.

“Esperaba una dura batalla y estaba preparada para ello. Ella jugó estupendamente en el primer set. Yo no estuve lenta en él, pero es cierto que no lo suficientente rápida como para plantar batalla. Me propuse entonces reaccionar en el segundo set y fui a por ello”, explicó Muguruza tras la victoria de este jueves.

En semifinales, Muguruza se enfrentará a la belga Elise Mertens (18ª del mundo), que venció a la estadounidense Jessica Pegula (36ª) por 5-7, 7-5 y 6-0.

En la otra parte del cuadro, la checa Borbora Krejcikova (63ª) venció a la rusa Anastasia Potapova (88ª) por 6-0 y 6-2 y jugará en semifinales ante la suiza Jil Teichmann (54ª), que superó por un doble 6-3 a la joven estadounidense Coco Gauff (40ª).

El Torneo de Dubái se disputa sobre superficie dura y reparte cerca de 1.800.000 dólares.